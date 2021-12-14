Иркутские моржи ищут елку, чтобы установить ее на дне Байкала Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С просьбой подарить искусственную елку обратился к своим подписчикам в Instagram руководитель Иркутской региональной общественной организации «Клуб закаливания и зимнего плавания «Прибайкальцы» Андрей Бугай. Также иркутянин отметил, что хвойная красавица должна быть высотой 1,5-2 метра, а имя дарителя пообещал внести в историю.

- Приму в дар 1,5-2 м искусственную елку. Может, у кого-то валяется в гараже или на балконе старая и ненужная? Ваша ёлка будет установлена на дне Байкала, а ваше имя навсегда войдёт в историю, - написал в соцсетях Андрей Бугай.

Напомним, в 2020 году в преддверии Нового года ель на дно Байкала опустили 12 дайверов из Иркутска. Они водили вокруг дерева хоровод и пели песни. В тот день температура воздуха составляла -17 градусов, а температура воды +3.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Елку на дне Байкала установили моржи из Иркутска. Эти горячие головы отметили раньше срока Новый год 2020 под водой как положено - с хороводом и елочкой. (подробности)

Елку на дне Байкала установили иркутские дайверы (подробности)