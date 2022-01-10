Эксперты рассказали, когда пятая волна коронавируса придет в Иркутск Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В новогодние праздники четвертая волна коронавируса в Приангарье окончательно сдала свои позиции. Если в конце декабря 2021-го в регионе выявляли более четырехсот заболевших в сутки, то в первый рабочий день нового года заразились меньше трехсот. Но даже благодаря этому ситуация легче не становится. Появилась другая проблема: эпидемиологи выявили первые два очага заболевания штаммом «Омикрон» коронавируса. Это значит, что новый, более заразный, вариант вируса уже начал распространяться по Иркутской области. О том, как сейчас обстоят дела с COVID-19, и когда ждать очередной, уже пятой, волны заболеваемости, «Комсомолке» рассказал главный врач Иркутской областной инфекционной клинической больницы Владимир Хабудаев.

- Оба очага «Омикрона» – семейные, и зафиксированы в Иркутске, - комментирует Владимир Хабудаев. – В первом случае штамм подтвердился у матери двоих детей, семья вернулась из поездки в Новосибирск. У ребятишек анализ на «Омикрон» оказался отрицательным. Во втором случае заболела пожилая женщина, которая живет с сыном, они вообще никуда не выезжали. Сын переболел и, вероятно, заразил мать.

По словам Владимира Хабудаева, в ближайшее время распространение штамма «Омикрон» в регионе неизбежно. К слову, пока выявить его в Приангарье может только одна лаборатория, которая находится в Противочумном институте.

- Этот штамм начнет преобладать, - продолжает Владимир Хабудаев. – Но! Дальше разделять штаммы уже не будут, в этом нет необходимости. Что касается новой волны заболеваемости, то ожидаем ее примерно через две недели. Почему? Начались рабочие будни, люди вернулись из поездок, в которых и могли заразиться. Кто-то летал за границу, кто-то путешествовал в другие города. И сейчас понесли вирус на работу, в институты, в школы.

Так чем нам грозит «Омикрон»? Исследования показали, что новый штамм более заразен, чем «Дельта». Один заболевший может заразить в 3-4 раза больше окружающих. При этом течение болезни при «Омикроне» протекает легче. Летальность, по словам Владимира Хабудаева, скорее всего, останется на таком же уровне.

Ну а пока врачи подвели итоги прошедшего всплеска болезни.

- Четвертая волна в Приангарье была более краткосрочной, чем три прежних, - говорит Владимир Хабудаев. – Пик был еще меньше, чем в третьей, даже коек развернули на 500-600 меньше. При этом смертность осталась на том же уровне. Еще одной отличительной особенностью четвертой волны стало большое количество заболевших детей. К слову, на данный момент во всей области в больнице находится только 21 ребенок.

Ну а что же вакцинация, поможет ли прививка обезопасить себя от всех штаммов? Здесь у медиков мнение не меняется.

- В любом случае вакцинация является лучшим способом защиты от коронавируса, - настаивает Владимир Хабудаев. – Нам важно создание коллективного иммунитета.

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