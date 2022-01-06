Два случая заражения штаммом омикрон коронавируса отмечены в Иркутской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области эпидемиологи выявили первые два очага заболевания штаммом омикрон коронавируса. Это значит, что новый, более заразный, вариант вируса уже начал распространяться. Об этом сообщает в своем инстаграм-канале глава региона Игорь Кобзев.

- Оба очага — семейные. Информации о заграничных поездках заболевших нет, - отмечает он.

А это значит, что жители региона подхватили новый штамм вируса внутри России. Такое распространение неизбежно. Сейчас штамм подтвержден у двух детей из разных семей, контактировавшие с ними взрослые проходят обследование. Врачи отмечают у заболевших легкое течение инфекции с симптомами, характерными для коронавируса.

- Несмотря на снижение в регионе общей заболеваемости COVID-19 и легкое течение болезни у заразившихся штаммом «Омикрон» необходимо по-прежнему соблюдать меры предосторожности, - говорит осуществляющая полномочия министра здравоохранения Приангарья Анна Данилова. - Новый для нас штамм распространяется в четыре раза быстрее, чем известные до этого. Соответственно, заражается все больше людей. Напоминаю, что даже в праздничные дни у жителей Иркутской области есть возможность привиться от коронавирусной инфекции. Вакцинация по-прежнему считается самым надежным способом профилактики этого заболевания.

Что еще известно о новом штамме?

- Врачи отмечают, что достаточно совсем небольшой дозы вируса, чтобы человек заразился, - пояснил Игорь Кобзев. - Поэтому скорость распространения ковида может увеличиться. А значит - стоит ожидать большего количества зараженных, чем в предыдущие волны.

Напомним, в конце ноября говорилось о том, что регион вышел на плато по коронавирусу. Ближе к Новому году стало резко расти число выписанных ( оно доходит до тысячи) и уменьшилось практически до 2 тысяч пациентов количество тех, кому необходима стационарная помощь - значит, четвертая волна, как и во всей стране, закончилась. Но вполне может начаться пятая.

- На прошедшем сегодня селекторе министр здравоохранения России Михаил Мурашко сказал, что стоит ожидать рост заболевания к концу января, - сообщил глава региона. - Тем не менее, не нужно паниковать. Омикрон отмечается достаточно легким течением. Соблюдайте меры профилактики и берегите себя!

О том, что омикрон "на подходе", еще в декабре предупреждали и российские, и иркутские эпидемиологи.

- Инкубационный период уханьского штамма был достаточно длинный – до двух недель, - рассказал Сергей Балахонов. – Но уже с июня 2021 года, с начала третьей волны коронавируса, в Иркутской области, как, впрочем, и в других регионах, фиксируется только «Дельта». С ним и связан быстрый рост заболеваемости – инкубационный период этого штамма всего 5-6 дней и, значит, он быстрее распространяется. Скоро его будет вытеснять «Омикрон», передача которого от человека к человеку будет еще быстрее, инкубационный период – всего три дня.

Ученый напомнил, что основная задача вируса - выжить, а это значит - приспособиться к ситуации и заразить максимально большое число людей

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