Как отличить COVID-19, грипп и ОРВИ, рассказали иркутские врачи

Как отличить COVID-19, грипп и ОРВИ и что делать, если заболели, рассказали иркутские врачи. Фото: Елена ВАХРУШЕВА (КП-Ярославль)

Уже не первую неделю в Иркутске ежедневно фиксируются больше 500 заболевших коронавирусом. Не отстает ОРВИ. За минувшую неделю этот диагноз был поставлен более 20 тысячам жителям региона, появились и первые случаи гриппа. Как отличить одно от другого? Сегодня этот вопрос становится очень важным. В ситуации разбирались иркутские врачи.

Симптоматика ОРВИ и коронавируса на начальном этапе очень схожа и самому человеку, без обращения к доктору, не стоит ставить диагнозы и заниматься самолечением. Это аксиома. При любых видах вирусных инфекций повышается температура, могут появляться головные боли. Это первое, что необходимо запомнить.

- Симптомы общие для всех «простудных» инфекций, но коронавирус страшен развитием пневмоний, полиорганной недостаточностью, проблем с внутрисосудистым свертыванием крови и крайне неблагоприятным течением, - говорит заместитель главврача по лечебной работе Иркутской городской клинической больницы №9 Татьяна Жамбалова. –Поэтому нужна особая настороженность. ПЦР берут у всех, кто обращается к врачу с насморком или жалобами на лихорадку.

Врач может поставить предварительный анализ «коронавирус» на основании симптомов, данных об окружении больного ( не болен ли кто из близких). И уже после этого пациента отправляют на ПЦР-тестирование.

- Бывают такие случаи, когда анализ ПЦР с первого раза не подтверждает болезнь и ситуация решается индивидуально, вплоть до МСКТ, которая позволяет выявить вирусную пневмонию, - продолжает доктор. – Внимательный медработник заметит изменения в организме. Визит к доктору необходим!

Тянуть нельзя. Диагноз может быть любой, а среди осложнений COVID лидирует стремительно развивающаяся вирусная пневмония. Ухудшение состояния происходит быстро, и у многих пациентов уже в течение 24 часов развивается дыхательная недостаточность, требующая немедленной комплексной терапии, в том числе нередко поддержки кислородом и вентиляции легких.

Кстати, и «обычные» ОРВИ не стоит недооценивать. Они тоже опасны осложнениями и их надо лечить.

КОНКРЕТНО

Симптомы ОРВИ. гриппа и коронавируса

- Повышение температуры тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, может быть кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит.

- Могут быть симптомы желудочно-кишечных расстройств: тошнота, рвота, диарея, боли в животе.

Что делать в этом случае

- Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к доктору. Следуйте его предписаниям, пейте как можно больше морсов.

- Вызовите медика из своей поликлиники. Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее 1,5 метров от больного.

- Ограничьте до минимума контакт между больным и членами семьи, особенно детьми, пожилыми людьми.

- Часто проветривайте комнату.

- Как можно чаще обрабатывайте поверхности дезинфицирующими средствами.

-Несколько раз в день мойте руки с мылом.

(Использованы материалы Ррспотребнадзора по Иркутской области)

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