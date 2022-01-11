СК возбудил уголовное дело после смерти восьмиклассницы в больнице Братска
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Приангарье возбуждено уголовное дело после смерти 14-летней девочки в Детской городской больнице города Братска. В медучреждение ребенка доставили работники скорой помощи 4 декабря, девочка уже была без сознания. Об этом сообщает СУ СК РФ по Иркутской области.
- Со слов матери причиной такого состояния стала острая головная боль, сопровождающаяся судорогами, - говорят следователи. – 5 декабря ребенку была проведена операция. После этого школьница была в коме. Утром 19 декабря несовершеннолетней стало хуже, несмотря на проведение реанимационных мероприятий, она скончалась.
В тот же день в больницу выехали следователи, началась доследственная проверка. 10 января СК региона возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
- Следователи СК допрашивают медперсонал и руководство медучреждения, а также свидетелей произошедшего, - отметили в Следственном комитете Приангарья. - Изъята необходимая медицинская документация.
Расследование уголовного дела продолжается. В минздраве Иркутской области после трагедии сообщили, что к девочке была направлена первая освободившаяся машина скорой помощи, а медиков из Братска консультировали специалисты из Иркутска.
- Однако случай в медицине редкий, спасти ее не удалось, - рассказали после случившегося в Министерстве здравоохранения региона.
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