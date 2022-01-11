Таким Крещение в Иркутске было в этом веке только однажды.Настоятели храмов сделали заявление

Последнее массовое Крещение на Якоби было в 2020 году. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Впервые за 20 лет на Крещение в Иркутске не будет иордани на Якоби, в храме Александра Невского. Много лет она была местом массовых купаний, строили купели всем миром, а украшали ее лучшие мастера - резчики по льду. Эта новость в январе прошлого года разочаровала многих - народная традиция стала уже привычной, и те, кто не окунался, с удовольствием разглядывали фото и видео в соцсетях. Тогда причиной всему была пандемия. В этом году история повторяется. Решение санитарно-эпидемической комиссией Иркутской области, а вслед за ними - и штабом по борьбе с коронавирусом относительно иорданей будет принято в ближайшие дни. Но КП-Иркутск стало известно - независимо от этого решения массового окунания в иордани в Иркутске уже не будет. Это решение самой церкви.

- Пандемия коронавируса, - объяснил тогда решение отец Марк Косолапов, настоятель храма им. Александра Невского, возле которого и возводят каждый год, начиная с 2001-го, невиданную красоту. - Конечно, сам праздник позже в храме состоится со всеми ограничениями, которые будут обозначены, в том числе - с соблюдением дистанции и масочного режима, но вот купаний не будет. Даже если разрешение получим, что вряд ли, необходимо будет успеть построить иордань, а это мы всегда начинали делать в первых числах января. Кроме того, из-за теплой погоды в Иркутске на заливе очень тонкий лед. Ну и, наконец, каким способом можно обеспечить расстояние между людьми и правило, чтобы их общее количество было не очень большим?

Обычно в эти дни окунались в прорубь на Якоби более 20 тысяч человек И это только по официальным данным. Называлась цифра до 50 тысяч верующих. Увы, но решение принято. Точно также поступят и в Хомутово, и в Лыловщине под Иркутском.

- В храмах Хомутова, Усть-Куды, Лыловщины купелей делать не будем, - сказал отец Вячеслав Пушкарев. - Во-первых, до сих пор не получено разрешение на это. Во-вторых, очень много ограничений - как связанных с пандемией, так и традиционных - от Роспотребнадзора и МЧС. В то же время, конечно, я не исключаю, что люди будут окунаться сами по себе, неорганизованно.

В части храмов иордани все же планируют открыть, но ждут решения штаба по борьбе с коронавирусом.

В прошлом году были организованы специальные патрули, которые направлялись в места традиционных купаний, в том числе и в садоводства, чтобы выяснить, не организовал ли кто стихийные проруби.

Так что Крещение 2022 в Иркутске массовым по части окунания в иордань не будет. В то же время праздничные службы в храмах региона отменяться не будут. Службы пройдут в 26 храмах Иркутска. Решение о том, как набирать святую воду - только внутри храмов или иначе, будет принято позже. В церковь обязательно приходить в масках, соблюдать дистанцию.