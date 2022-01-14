Обвинение предъявлено директору иркутского детдома, в котором воспитанник совершил насилие над маленьким ребенком Фото: Иван МАКЕЕВ

Руководитель следственного комитета Иркутской области Анатолий Ситников прокомментировал громкие уголовные дела 2021 года в регионе. Одним из самых резонансных дел стал случай в иркутском Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, который находится на улице Баррикад. Летом воспитатели рассказали шокирующие подробности того, как 12-летний воспитанник держит в страхе весь центр. По их словам, мальчик совершал сексуальные насильственные действия против других ребятишек. После проверки следователи задержали директора центра.

- По этому делу обвиняемой проходит только директор, - рассказал на своей пресс-конференции Анатолий Ситников. – Ей предъявлены обвинения в совершении тяжкого преступления, связанного с превышением служебных полномочий, которое, как мы выяснили, состоит в сокрытии информации о противоправных деяниях одним из воспитанников. Считаю, мы доказали, что руководству учреждения было известно об этих деяниях заранее и они носили системный характер. Если бы она своевременно среагировала, подобных действий по отношению к детям не было бы.

Добавим, что самому подростку, которого подозревали в издевательствах над воспитанниками центра, уголовное дело не грозит, так как ему еще нет 14 лет.

- Я не могу назвать его преступником, - продолжает Анатолий Ситников. – Это ребенок, который также стал жертвой сложившейся вокруг него ситуацией. Вопрос в том, где были взрослые, которые должны были сначала помочь ему, и тем детям, которые от него страдали.

Анатолий Ситников является главой СК по Иркутской области с августа 2021 года. До этого он занимал такую же должность в Мордовии. С началом работы в Приангарье, его поразила статистика по преступлениям по половой неприкосновенности детей в нашем регионе.

- У нас с вами это проблема проблем, - отметил глава СК.

Глава СК России по Иркутской области Анатолий Ситников. Фото: Андрей СИНЬКОВ

Еще одним из самых резонансных дел, по мнению главы СК стало задержание министра здравоохранения Приангарья Натальи Ледяевой. Уже экс главу минздрава задержали еще в ноябре 2020 года за крупное мошенничество. По версии следствия, Наталия Ледяева вместе с сообщниками, действуя по предварительному сговору, похитили из бюджета Приангарья около 25 млн рублей. Это произошло при исполнении государственного контракта на поставку медицинских масок и респираторов для регионального минздрава. С января 2021-го она находится под домашним арестом

- Эта история очень громкая и значимая не только по объему хищения, которое мы им вменяем, но и по тематике, - отметил Анатолий Ситников. – Как можно в период пандемии коронавируса, зарабатывать на противопандемических мероприятиях? Это трудно принять даже опытному следователю. Расследование по экс-министру Ледяевой завершено. Обвиняемая и ее защитники ознакомлены с материалами. Дело передано в прокуратуру.

Также Анатолий Ситников по итогам года выделил громкие уголовные дела по коммерческим подкупам в ЖКХ. Кстати, по словам главы ведомства, количество коррупционных дел в Приангарье выросло на треть. Что касается убийств, то в 2021 году, то их на 6,5% стало меньше по сравнению с 2020-м. И еще немного статистики. По количеству убийств Иркутская область занимает 5 место в России и 2 по Сибири. Впереди только Красноярский край. Из 232 убийств за год раскрыли 224.

- Мы находимся в числе лидеров в России по числу раскрытых преступлений прошлых лет, - продолжает Анатолий Ситников. – По этому показателю мы находимся на втором месте в стране, уступая только Москве. Масштабом проведенной работы мы удовлетворены. Удалось раскрыть 162 преступления. Для сравнения. В 2020-м было 138.

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