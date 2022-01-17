Стоял по пояс в ледяной воде и плакал. Таксист из Иркутской области спас школьника, провалившегося в открытый колодец

Тот самый таксист Хайдарали Одинаев. Фото: предоставлено Хайдарали Одинаевым

«Дяденька, скорее сюда!» - истошные детские крики 34-летний таксист из Тайшета Хайдарали Одинаев услышал, когда воскресным вечером возвращался домой. Недалеко от здания школы мужчина заметил группу ребятишек. Они отчаянно махали руками, всячески пытаясь привлечь к себе внимание. Хайдарали не прошел мимо. Когда приблизился, увидел открытый люк, дети стояли вокруг него.

- Заглянул в канализационный колодец, а там почти по живот в воде стоял маленький мальчик лет 10 и плакал, - рассказал корреспонденту "КП"-"Иркутск" Хайдарали Одинаев. – Я сразу позвонил в МЧС и скорую. А пока спасатели с врачами ехали, решил начать действовать. Ребенок замерзал. В тот день и так стоял мороз в -25 градусов, даже машина не заводилась. Такой холод, а ребенок еще и в воде! Мимо проходил еще один мужчина, он согласился помочь.

Колодец в который упал мальчик. Фото: предоставлено матерью мальчика

Хайдарали полез в колодец, второй прохожий – следом! Спускаться пришлось по кривой ржавой лестнице, которая держалась на честном слове. Колодец глубокий, высота оказалась около трех метров. Оба спасителя тоже оказались в воде. Дальше один из них взял на руки мальчишку, второй аккуратно, боясь, что лестница обрушится, поднял на поверхность.

- Ребенок дрожал от холода, - продолжает Хайдарали. – Я вновь схватил его на руки и быстрее побежал в магазин неподалеку. Занес в тепло, купил горячего чая, снял промокшую одежду и укутал в покрывала и куртки, которые дали в магазине.

Тут и скорая подоспела, врачи забрали школьника в больницу. Там мальчишка Егор, которому действительно оказалось 10 лет, рассказал подробности случившегося. Ребенок не заметил открытый люк во время игр с друзьями и провалился.

- Сейчас сын чувствует себя хорошо, - рассказывает «Комсомолке» мама Егора Наталья. - Получил небольшое переохлаждение. Ноги не успели посинеть от холодной воды благодаря помощи прохожих. Если бы не Хайдарали и второй мужчина, сын мог обморозиться. Спасибо им за неравнодушие! Сотрудников магазина, которые помогали отогревать Егора я уже поблагодарила. Теперь хочу встретиться с Хайдарали и подарить ему хотя бы торт в знак благодарности.

Колодец накрыли досками. Фото: предоставлено матерью мальчика

Сам Хайдарали признается, что один бы не справился. Но кто помогал ему спасать мальчика не знает. После того, как все завершилось благополучно, тот мужчина ушел, не сказал даже имени.

- Главное, что ребенок цел и невредим, - заключает Хайдарали. – У меня у самого трое детей – два сына и дочка. Пройти мимо или спокойно стоять и ждать помощи попросту не смог бы.

И теперь главный вопрос – как так получилось, что люк, находящийся неподалеку от школы, оказался открыт? Кто не уследил, теперь разбирается прокуратура.

- Мы начали проверку, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Кстати, как рассказала мать Егора, на следующий день после случившегося колодец все-таки закрыли. Правда, не железным тяжелым люком, а всего лишь настилом из сколоченных досок.