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Общество17 января 2022 1:47

Прокуратура начала проверку после падения школьника в колодец в Тайшете

Специалисты выясняют все подробности об инциденте
Мария КНЯЗЕВА
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Прокуратура начала проверку после падения школьника в колодец в Тайшете

Прокуратура начала проверку после падения школьника в колодец в Тайшете

Фото: Евгения ГУСЕВА

Школьник накануне провалился в канализационный колодец в Тайшете, который находится неподалеку от одного из образовательных учреждений города. Выбраться 10-летнему мальчику помогли очевидцы. Тайшетская межрайонная прокуратура начала проверку. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Специалисты в ближайшее время выяснят, кому принадлежит колодец и причины происшедшего.

- В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению федерального законодательства при содержании и эксплуатации объекта коммунальной инфраструктуры, - отметили в прокуратуре региона. - По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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