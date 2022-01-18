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ЗДОРОВЬЕ18 января 2022 15:44

Иркутские эпидемиологи рассказали, чем отличается омикрон от прежних штаммов

Иркутская область вошла в топ регионов по числу зарегистрированных случаев омикрона
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Иркутские эпидемиологи рассказали, чем отличается омикрон от прежних штаммов.

Иркутские эпидемиологи рассказали, чем отличается омикрон от прежних штаммов.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В стране все больше случаев омикрона. Его распространение в стране нарастает лавинообразно, особенно в Москве, где уже этот штамм официально назван доминирующим. А вместе с ним растет и число диагнозов коронавирус. Вся терапевтическая служба столицы будет переведена в дежурный режим. Ждет такая ситуация и регионы. В Иркутской области, которая третья в списке обнаруженных случаев этого штамма, сразу после Подмосковья, где 30 случаев, накануне заявили о готовности к новой атаке ковида.

Всего штамм уже зафиксировали в 42 регионах страны, в том числе у наших ближайших соседей, в Красноярском крае - 5 случаев, в Бурятии - 4 случая. Общее число заражений по стране, по данным оперативного штаба, составил около 1700 случаев.

Иркутяне насторожились - что это за омикрон, чем он опасен. Все говорят о большей заразности штамма, но, как правило, и о более легком течении инфекции. О том, что болеют дети. И уже принято решение, что школьников, скорее всего, переведут на дистанционку. О возможности этого решения предупредило министерство образования региона.

- В случае массового подъема заболеваемости в Иркутской области COVID-19 или ОРВИ образовательные организации должны быть готовы к переходу на обучение с применением электронных средств и дистанционных образовательных технологий, - отметил министр образования Приангарья Максим Парфенов. - По организации дистанционного обучения специалисты Института развития образования Иркутской области готовы оказать методическую помощь.

В Роспотребнадзоре Иркутской области рассказали, чем еще, кроме высокой заразности, отличается омикрон.

Первое. Короткий, от 2 до 5 дней, инкубационный период. Омикрон передается в 7 раз быстрее дельты.

Второе. Заболевший омикроном становится заразным в первый же день болезни и она распространяется стремительно.

Третье. Привитые или переболевшие COVID-19 могут подхватить вирус, но он протекает у них как обычное ОРВИ. Хуже приходится тем, у кого нет иммунной защиты.

Четвертое. В зоне риска пожилые, люди с хроническими патологиями, не имеющие иммунной защиты.

Пятое. А способы защиты от омикрона те же, что и от любого вируса. Он уничтожается обычными дезинфицирующими средствами.

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