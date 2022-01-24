Врачи рассказали об особенностях пятой волны коронавируса и спрогнозировали ее пик в Иркутской области

Врачи рассказали об особенностях пятой волны и спрогнозировали пик коронавируса в Иркутской области Фото: Иван МАКЕЕВ

Теперь уже официально можно заявить – пятая волна коронавируса ударила по Приангарью. Как и обещали медики, после первых двух рабочих недель нового года в регионе произошел резкий скачок заболеваемости. Если еще 5-7 дней назад выявляли около 300 новых зараженных в сутки, по официальным данным, то теперь уже 500+. А палаты в больницах, которые опустели перед Новым годом, вновь заполняются пациентами. Причем сибиряки массово начали болеть по второму-третьему кругу.

- Однозначно, пятая волна началась, - подтверждает корреспонденту «КП»-«Иркутск» главный врач Иркутской областной инфекционной клинической больницы Владимир Хабудаев. – И мы уже выявили несколько отличительных особенностей. Главная, у болезни сильно сократился инкубационный период. Если раньше симптомы проявлялись на 7-8 день после заражения, то теперь в среднем на 1-3 день.

И развивается инфекция чаще всего по одному сценарию: начинается все с першения и боли в горле, сдавливания в груди, ощущения ожогов на коже. Далее у человека поднимается температура и появляется слабость. Также многие жалуются на необычную головную боль, такую, как будто ударили чем-то тяжелым по костям черепа, сухой кашель, который со временем переходит во влажный.

- Зато стало меньше случаев пневмонии, - продолжает Владимир Хабудаев. – Например в нашей больнице из 30 человек ее обнаруживают только у двух. Есть и серьезный минус у этой волны. Как и прогнозировалось, болезнь стала сильно «летучей» и контагиозной. Теперь, если компания собралась за столом и в ней один заболевший, заразятся 95%-99%. Люди подхватывают ковид, даже если напрямую не общались с теми, у кого появились симптомы. Теперь коронавирус чем-то схож с ветрянкой и даже корью. А корь вообще самое контагиозное заболевание.

По прогнозу медиков, кривая по заболеваемости в ближайшие дни будет стремительно ползти вверх. Как говорит Владимир Хабудаев, пик пятой волны наступит примерно через полторы недели. Не исключено, что в сутки только официально будут выявлять более 1000 новых случаев инфицирования. Назвать точную цифру по всей области сейчас крайне сложно.

- На оперативном штабе отметили, что с учетом мутации вируса стало больше заболевших среди вакцинированных жителей региона, - добавляет Владимир Хабудаев. – Причем заражаются люди абсолютно разных возрастов, но замечено, что стало больше инфицироваться детей в возрасте от 8 до 15 лет. Тем не менее, на вопрос, стоит ли вакцинироваться и ревакцинироваться, ответ однозначный – стоит. Прививка не дает гарантии, что вы не заразитесь, но, если так произойдет, болезнь будет протекать в более легкой форме.

К слову, число госпитализированных пациентов с ковидом по сравнению с прошлыми волнами в разы меньше. Люди все чаще болеют в легкой форме. Так, когда ждать окончания пятой волны?

- Думаю, не раньше февраля, - отвечает Владимир Хабудаев. – По нашим наблюдениям, когда вспышка очень резкая, как сейчас, она обычно короткая. Например, так было и во время третьей волны, которая продлилась всего три месяца, в отличие от второй полуторагодовалой.

Советы, как не пополнить статистику зараженных, у врачей все те же: носить маски в общественных местах, избегать скопления людей, и вакцинироваться.

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