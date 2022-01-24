Единственная выжившая жертва иркутского врача-маньяка Кулика спустя 40 лет рассказала, как спаслась из рук монстра

Василий Кулик с женой. Фото: архив Николая Китаева Фото: Андрей СИНЬКОВ

После нескольких громких случаев надругательств над детьми в разных регионах России, в Госдуме приняли решение о пожизненном наказании для педофилов. Теперь таких насильников — рецидивистов будут отправлять навсегда за стены исправительных учреждений. Многие считают, что и такое наказание для убийц детей слишком мягкое, аргументируя тем, что ребенку крайне трудно вырваться из рук взрослого маньяка.

Однако встречаются и счастливые спасения, когда маленьким жертвам удается "раскусить" педофила, почувствовать беду и обвести преступников вокруг пальца. Редко, но такие случаи бывают! «Комсомолка» нашла женщину, которая 40 лет назад, будучи 9-летней девочкой, могла стать первой жертвой одного из самых кровавых маньяков в советской истории - иркутянина Василия Кулика. Девочке удалось спастись от кровожадного маньяка, имя которого даже спустя почти полвека с содроганием вспоминают жители Иркутска. Этот фельдшер скорой помощи интеллигентного вида убил 13 женщин и детей (!), самому младшему из которых было всего 2,5 года.

Маньяк Василий Кулик. Фото: архив Николая Китаева. Фото: Андрей СИНЬКОВ

И при этом ему постоянно удавалось уйти – неуловимым он умудрялся оставаться два года. Кулик всегда действовал по одной схеме: замечал на улице девочку или мальчика, подходил, предлагал пойти поиграть и уводил либо в заброшенное здание, либо в подвал. Там он изгалялся над ребенком и душил. Причем несколько убийств он совершил недалеко от здания прокуратуры.

Что касается пенсионерок, то здесь жертвами Кулика становились в основном его же пациентки, к которым он приходил домой якобы для лечения. Причем одна из пожилых женщин сама приманила изверга. Кулик встретил ее на улице. Незадолго до этого он приезжал к ней как врач скорой помощи на вызов. Женщина подошла поздороваться, пожаловалась на здоровье. Кулик вспомнил, что та живет одна, и предложил провести осмотр... Под видом лекарства вколол снотворное собственного производства, изнасиловал и задушил.

Василий Кулик (слева) на следственном эксперименте. Фото: архив Николая Китаева. Фото: Андрей СИНЬКОВ

Но сегодня мы рассказываем о той, что спаслась. Может быть, ее опыт чему-то научит мам сегодняшних девочек и мальчиков - что объяснять ребенку, о чем предупреждать. Итак, «Комсомолка» поговорила с женщиной, которая в 1980 году чуть не стала первой жертвой иркутского монстра Василия Кулика. 9-летняя Варя Полякова (имя и фамилия изменены) каталась с горки, когда Кулик подошел к ней и завел разговор сейчас Варваре уже 50 лет. Она никогда не давала интервью и вообще не рассказывала про этот случай. Но женщина до сих пор помнит, как спаслась из рук монстра.

СПАСШАЯСЯ ЖЕРТВА КУЛИКА:

«Я ЕГО НЕ БОЯЛАСЬ, ПРОСТО СТРУСИЛА ПОЙТИ С НИМ»

- Он спросил, где общежитие, я ответила, и он ушел, - вспоминает Варвара. – Но вскоре вернулся и предложил дружить. Он не казался мне взрослым дядей. Был солидным, степенным, не спеша говорил и двигался. Как вежливая девочка, я отвечала на все его вопросы. Он просил не говорить родителям, что у нас будет тайная дружба. А дружить хотел в «штабе» в «тайном месте». Я ему показала наши детские штабы - один на дереве, второй на крыше под окнами соседей. Он ответил, что такие места несерьезны, и обещал поискать получше.

Кулик предложил Варе переписываться, тайные послания оставлял на дереве. Варе такая игра понравилась. Она находила их там, читала, но маме об этом не говорила, как и просил дядя. Через несколько недель, Кулик решил осуществить свой страшный план и под предлогом показать Варе новый "штаб", повел на чердак дома на углу улиц Сухэ-Батора и Свердлова. То, как они поднимались по лестнице, Варвара хорошо помнит.

- Он все время что-то говорил, мол, как отлично мы там устроимся, и будем играть, - рассказывает Варвара. - И в какой-то момент я просто повернулась и побежала вниз, во двор. Помню, было стыдно, что невежливо поступила. Он побежал за мной, звал, но я сказала, что не хочу идти, и он не стал настаивать. Почему я отказалась? Не помню, чтобы испугалась или почувствовала опасность, он был очень милым, вежливым и чуть насмешливым, опасным не казался. Но разумом я ничего не осознала. Наверное, просто струсила. Видимо, что-то почувствовала: я до сих пор помню абсолютную тишину в подъезде, все на работе среди дня, и он все время говорит что-то, пока мы поднимаемся. Видимо, какие-то новые интонации у него появились в голосе.

Именно на чердак этого дома в центре Иркутска маньяк пытался затащить Варю. Фото: Андрей СИНЬКОВ

Мама Вари все-таки узнала о тайном друге дочери. На 8 марта Кулик положил поздравительную открытку девочке не, как обычно, на дереве, а прямо в почтовый ящик. Варя нашла ее, отнесла матери.

- Мама позвала соседа, и несколько дней они караулили во дворе, ждали, когда он ко мне подойдет, – говорит Варвара. - Я будто играла одна, а они просто стояли в стороне и наблюдали. Но он так и не подошел. В милиции меня расспрашивали о нем, но я не могла толком описать, не знала фамилии. Маме сказали, что найти его будет трудно, а предъявить нечего. Решили, что просто псих какой-то.

Больше Кулик Варе не писал и во дворе не появлялся. О том, что это будущий самый кровавый на тот момент маньяк, она узнала, когда стала совсем взрослой.

- Когда прочитала всю его историю, подумала, что меня спас мой Ангел-хранитель, - заключает Варвара.

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