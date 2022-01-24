«Лошади вовремя рванули в сторону»: проехавших полстраны всадников из Якутии едва не снес КамАЗ под Иркутском

Проехавших полстраны всадников из Якутии едва не снес КамАЗ под Иркутском. Фото: Анна Диденко

Всадники, держащие путь из якутского Оймякона в Москву, не на шутку перепугали своих подписчиков в соцсетях. Дугуйдан Винокуров и Мичил Неустроев опубликовали видео, в котором поделились, что едва не попали в ДТП с КамАЗом. На кадрах видно, как большегруз развернуло и вынесло на обочину. То, что коневоды остались без единой царапины похоже на чудо.

- Он (КамАЗ – прим.ред.) ехал сзади и около нас его занесло на трассе, -делятся путешественники в личном аккаунте. – Лошади вовремя почувствовали и рванули в сторону. Отделались легким испугом.

У путешественников не осталось даже царапины. Фото: личный архив Дугуйдана Винокуров и Мичила Неустроева

Однако при заносе грузовик все же задел одну лошадь по кличке Хаастаах. Но и та осталась невредимой – не осталось даже следов. Но больше на удачу счастливчики уповать не стали и решили себя обезопасить на оживленной трассе.

- Решили установить на «Соболя» мигалки специальные и предупреждение: «Через 300 метров снизьте скорость». Надеемся поможет, - пишут коневоды.

В комментариях мужчин поддержали подписчики и попросили быть осторожными и беречь себя. К слову, путешествие до Москвы Дугуйдан Мичил продолжили 19 января. Новогодние праздники они отмечали в Иркутске, где познакомили жителей с лошадьми якутской породы. Именно им отчасти мужчины и посвятили поход по стране, желая продемонстрировать, насколько животные приспособлены к экстремальным условиям. Вместе с этим в этом году в Якутии празднуют важную дату - 100-летие автономии.

Всадникам приходится ехать по оживленным трассам, сельским дорогам и горной местности. Фото: Анна Диденко

Добраться до Москвы всадники планируют ближе к июню. Общая протяженность их пути составит 15 тысяч километров. Станет ли это конечно точкой? Это неизвестно даже самим путешественникам. Решение участники экспедиции примут, когда доберутся в столицу.

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