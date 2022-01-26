Льготы по оплате ЖКХ в Иркутской области расширили с 2022 года: кому теперь положена компенсация Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Льготы по оплате ЖКХ в Иркутской области расширили. Изменения в закон подписал губернатор. С января 2022 года на компенсацию может рассчитывать больше жителей Приангарья.

- В соответствии с региональным законом № 116-оз компенсацию оплаты ЖКУ получали врачи, провизоры, медицинские и фармацевтические работники со средним медицинским и фармацевтическим образованием, специалисты в области ветеринарии с высшим или средним ветеринарным образованием, проживающие в сельской местности, а также бывшие специалисты, - напомнили в пресс-службе правительства региона.

После того, как льготы по оплате ЖКХ в Иркутской области расширили, в перечне возможных получателей компенсации, появились дополнительные категории граждан.

КОМУ ПОЛОЖЕНА КОМПЕНСАЦИЯ ЖКХ

Согласно изменениям, денежная компенсация расходов на оплату ЖКХ предусмотрена социальным работникам и работникам библиотек сельских школ, детсадов и других государственных учебных учреждений. При этом получатель обязан также проживать в сельской местности. На компенсацию могут рассчитывать и бывшие сотрудники с общим стажем не меньше 10 лет, которые также проживают в деревнях и получают страховую пенсию по старости (инвалидности). Также важно, чтобы к моменту прекращения работы они уже пользовались эти мерами соцподдержки.

На денежную компенсацию могут рассчитывать и бывшие работники культуры областных государственных учреждений. Условия такие же: проживание в сельской местности, получение пенсии, а также общий трудовой стаж не меньше 10 лет.

Предоставляться компенсация по оплате жилья и коммунальных услуг будет с учетом проживающих совместно с получателями членов семьи.

КАК ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ

Для того чтобы получить компенсацию на оплату ЖКХ, необходимо подать заявление в одно из отделений Пенсионного фонда, либо в отдел социальной защиты населения. Сделать это можно:

- обратившись в отделение лично;

- через отделение почты;

- через единый портал государственных и муниципальных услуг;

- через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

- паспорт РФ;

-документы, подтверждающие право на льготы;

- квитанция, подтверждающая, что вы оплачиваете ЖКУ по месту жительства без учета льготных скидок

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