Один заразный войдет и «уложит» всех: записки врача-инфекциониста из Иркутска, подхватившего омикрон. Фото: Олег УКЛАДОВ

Пятая волна коронавируса уже началась, ее окончание ожидается не раньше февраля. Каждый день официальная статистика сообщает о все возрастающем количестве заболевших омикроном. Только за минувшие сутки, 29 января, в стране 113 тысяч новых больных. В небольшой Иркутской области – более 900. Много! Зараза не обходит стороной и врачей, которые борются с ней. В том числе и тех, кто лечит пациентов в инфекционных больницах. В одной из палат иркутской инфекционки оказался главный врач этого лечебного учреждения Владимир Хабудаев. Публикуем записки доктора.

Владимир Хабудаев. Фото: Минздрав Иркутской области.

«Мурашки» по коже и першение в горле – не ерунда

- Еще накануне все было нормально. А потом почувствовал – немного першит в горле и побаливает. Потом начало сдавливать что-то в груди, а к коже даже прикасаться не хочется, как будто ожог был. Прислушался к себе, достал градусник. Температура вроде есть, но совсем небольшая. Да, наверняка это «омикрон». У дельты совсем другие симптомы. Тест надо сдавать срочно!

- Обзвонил и написал в мессенджере всем, с кем вчера общался. Еще до проверки теста, на всякий случай. Конечно, сейчас врачи с утра до ночи в больнице, так что и контакты все на работе. Пациенты прибывают, надо освобождать места для детей, взрослых решено оставить всего два отделения. Ребятишкам нужно особое внимание, к тому же у нас в штате не только инфекционисты, но и педиатры. Будут лежать вместе с мамами, родители на этот счет переживают….В общем, выяснилось, что у всего нашего административного этажа, это тридцать человек, одни и те же симптомы. Оказалось, две сотрудницы, несмотря на то, что першило в горле и покалывало кожу, пришли на работу. Их даже ругать не за что – списали на аллергию! В самом деле, такое недомогание и не почувствуешь сразу.

Врачи устраивают совещания в красной зоне. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Болеют так много, что приходится работать. Из палаты

- Персонал оформил больничные. Правда, зарплату считать надо в любом случае, следить за работой больницы тоже. Это не автобус, рейс не отменишь. И не магазинчик, не закроешь. Одних пациентов триста, плюс врачи. Хорошо, что ноутбук, телефон и видеоконференции могут многое решить. Пока в силах, люди работают на удаленке. Самому пришлось срочно лечь в стационар, прихватив все средства для связи. Во-первых, врачи в любой момент могут прийти и решить вопросы, надев специальный костюм, разумеется. И сам я «в деле». Во-вторых, дома маленький ребенок и пожилой человек, возможности находиться отдельно в комнате нет.

-Симптомы продолжают нарастать. «Догнала» слабость, взяла свое температура – правда, относительно небольшая, до 38, но противная. Предвижу вопросы. Да, прививки мы делали. Врачи! Я - трижды. Но – не спасает, хотя однозначно снижает тяжесть самой болезни и ее срок. А это главное. Из наших тридцати, что свалились все вместе, пневмония только у двух. Это, без всяких сомнений, хорошо. Остальные чувствуют себя более-менее сносно. Все понимают, что из своего «затворничества» выходить ни в коем случае нельзя, хотя многим от этого сильно плохо. Раздражение нарастает. Приходит из ниоткуда. Раньше иной раз думалось – пациенты капризничают. Теперь особенно понятно – нет, весь неадекват - это работа вируса. У кого были проблемы, они вылазят и становятся в разы больше.

-К вечеру тяжело. Голова раскалывается. И такой боли я раньше не встречал. Будто кто-то изнутри бьет по костям черепа. Омикрон это не дельта, когда теряется обоняние и ломота во всем теле, протекает полегче, сатурация держится в норме пока. Но приятного мало. Через пару дней присоединился сухой кашель. Долго за компьютером - сложно.

Верните мне мою жену, ее словно «подменили», теперь истеричка

- Сильно погружен в ковид. Частый вопрос – что делать с агрессивными пациентами. Или – через месяца три после коронавируса переболевшие, еще «дельтовские», жалуются на депрессию, на извращение вкусов, невозможность есть мясо, яйца, лук. Этот набор чаще всего. Много нарушений памяти, внимания и вообще неврологических симптомов. Все это дело уже имеет название – «нейроковид», вирус добирается до мозга. Конечно, это к неврологам, но они – чем помогут? Чаще всего советуем подождать, перетерпеть, функции могут восстановиться сами. Кто-то терпит, а кто-то…

- Вот сегодня рассказывают. Раз за разом звонят родственники нескольких пациентов, говорят, что мы их «подменили». Были люди как люди, со своими тараканами, конечно. Но после болезни прошло несколько месяцев, а они просто невыносимы. Одна впала в депрессию и безостановочно плачет, у другого проблемы с памятью, третий стал чересчур категоричен и агрессивен, четвертая винит людей во всех грехах, срывается раз за разом на истерику, предъявляет счеты…Да, это ковид. Никто пока точно не знает, что тут делать. Сложно сказать и когда закончится…

Нет возможности удаленки – работаем группами

- Несколько дней прошло и кашель стал влажным. Голова меньше болит, нет такой "барабанной дроби". Скоро уйдет и болезнь. Обошелся без «тяжелой артиллерии» в виде специфических препаратов. За то спасибо вакцинации и организму. Похоже, что пятая волна будет взрывная и короткая, а заражения вряд ли кому-то удастся избежать. Считаю, так. Маски надели, антисептик купили и носим с собой, вместе с антибактериальными салфетками. Все обрабатываем, руки обрабатываем. Сейчас зима, все в перчатках, уже хорошо. Стираем их часто! Используем гриппферон – можно в качестве мази, можно закапывать. Есть возможность удаленки – сидим дома. Добровольно!

- Нет возможности удаленки – работаем группами, чтобы не свалиться всем коллективом сразу. Потому что омикрон – он как корь, молниеносный. Зашел в кабинет один заболевший, и сразу тридцать слегли. Почти всегда так – все, кто был в помещении. Возможно, у тех, кто и переболел, и вакцинировался, шансов не заразиться больше. Есть антитела разного типа. Но я бы не полагался только на это. И дети. Детям особенное внимание. У них естественного иммунитета не хватает, чтобы «отразить» атаку вируса. Поэтому есть симптомы – сразу врача на дом. Сильно надеюсь, что скоро опыта, как все это правильно и эффективно лечить, будет достаточно. А пока, что еще не стоит забывать – витамины, фрукты – овощи, физические нагрузки на свежем воздухе. И увы, но поменьше живого общения. Будем здоровы!

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