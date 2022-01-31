"Списали все накопления по ошибке": на 85-летнего пенсионера из Иркутской области повесили чужой долг за коммуналку Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Вам выставлен счет за коммунальные услуги, которые не оплачивали с 2017 по 2019 год. За это время сумма долга накопилась задолженность в размере 150 тысяч рублей, сумма списана с вашего счета». Письмо от судебных приставов примерно с таким содержанием из Черемхово получил в октябре 2021 года 85-летний житель Горно-Алтайска Василий Петров (имя и фамилия изменены – прим. Ред.). Пенсионер едва не выронил конверт из рук. А когда дошел до банка и узнал, что с карты действительно списали 150 тысяч, у пожилого мужчины едва не стало плохо с сердцем.

Дело в том, что в Черемхово Василий Петров действительно раньше жил. Но в еще в далеком 2014-м продал квартиру и перебрался в Горно-Алтайск поближе к родственникам. Причем жилище продал официально, как и положено, сделку зарегистрировали в Росреестре. Пенсионер стал выяснять, почему вдруг задолжал за услуги ЖКХ в квартире, в которой давно не живет. И выяснил, что почти все накопленные сбережения списали из-за нового собственника. Это стало известно после того, как мужчине посоветовали обратиться в прокуратуру.

- Во время проверки мы выяснили, что новый владелец квартиры действительно не платил за коммунальные услуги с ноября 2017 года по май 2019-го, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» помощник прокурора Черемхово Алексей Кулаков. – Причем здесь оказался прежний хозяин? Новый собственник после покупки жилья не подал свои данные в ресурсоснабжающую компанию, чтобы услуги начислялись на его имя. А ведь по закону это была именно его обязанность, а не продавца.

Оказалось, что черемховская ресурсоснабжающая компания устав копить долги с квартиры Василия Петрова, подала документы мировому судье, и тот вынес решение списать долг с пенсионера.

- Мужчина сначала сам обратился в суд и решение в отношении него отменили, - продолжает Алексей Кулаков. – После этого, включившись в дело, прокуратура направила судье заявление с требованием вернуть деньги мужчине. Через месяц деньги поступили на счет от ресурсоснабжающей компании. Только за прошлый год у нас в регионе произошло три таких же ситуации, когда чужой долг приписывали бывшим жильцам квартир. Чтобы до этого не доводить, есть один простой совет. Когда вы продали квартиру, возьмите в Росреестре копию договора и сами подайте сведения в ресурсоснабжающую и управляющую компанию. Так вы ничего не потеряете, но себя обезопасите. Вам уже не предъявят никакие долги. Ведь новый владелец может оказаться таким же безответственным, как в Черемхово. Если чужой долг вам все же пришел, сразу обращайтесь в суд и в прокуратуру.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Игорь ЛЬГОВ, кредитный юрист: «Приписывают чужой долг, обращайтесь в прокуратуру или суд»

- Такие истории с чужими долгами действительно происходят очень часто. Правда, в основном они случаются из-за того, что у людей полностью совпадают имя, отчество, фамилия и даже дата рождения. И, несмотря на разный ИНН, СНИЛС, допустить ошибку могут как судебные приставы, так и банки. Иногда это человеческий фактор, иногда сбиваются базы. От этого никто не застрахован. Если вам приписали чужой долг из-за полного тезки или по какой-то другой причине, выхода два. Сначала все же можно обратиться с заявлением к судебным приставам. Не забудьте приложить при этом ИНН, СНИЛС, и копию паспорта. С ними будет понятно, что должник не вы. Ну а затем нужно писать в прокуратуру и в суд. Пенсионер из Черемхово все сделал правильно.

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