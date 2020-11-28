"А за двойника заплатишь": на сибиряка свесили долги полного тезки, арестовали счета и машины

На сибиряка свесили долги полного тезки. Фото: личный архив Сергея Соколова

«Ваш счет заблокирован до тех пор, пока не погасите долги по налогам», - СМС-сообщение примерно с таким текстом получил в сентябре 2016 года 54-летний житель Братска Сергей Соколов. Мужчина едва не выронил телефон из рук, ведь через день зарплата.

- Я аж дар речи потерял! Какие налоги? - рассказывает "КП"-"Иркутск" Сергей Соколов. - У меня вообще не было долгов. Бизнеса не веду, работаю старшим мастером сварщиков на предприятии. Доход легальный, все отчисления делаются в срок.

Сергей в тот же день обратился за разъяснениями в банк. Там ответили, мол, арест на счет наложили судебные приставы, с них и спрос. Сибиряк помчался в братское Управление федеральной службы судебных приставов, а там аресту счета удивились не меньше самого Сергея.

«Да мы вам ничего не закрывали», - ответили приставы, подтвердили, что исполнительного листа по долгам в производстве на Сергея Соколова у них нет.

Разгадывать этот ребус, окончательно запутавшемуся и оставшемуся без зарплаты Сергею не пришлось. Через знакомого управляющего в банке сибиряк узнал, что его счет действительно арестовали судебные приставы. Правда, не Братска Иркутской области, а Краснодарского края! Но какое отношение сварщик из Иркутской области имеет к Кубани? Мужчина признается, что в тех краях никогда не был даже проездом.

- На сайте судебных приставов Краснодарского края в разделе «Узнать задолженность» я ввел свое имя и обомлел, - продолжает Сергей. - Оказалось, там живет мой полный тезка. Более того, совпали не только фамилия, имя и отчество, но и дата рождения. И именно на двойнике из Краснодарского края и висели долги по налогам и пени. Сразу стало понятно, что произошла ошибка.

По словам Сергея, после того как он сделал копии своих документов (паспорт, ИНН, СНИЛС) и отправил их в Краснодарский край, а также принес в банк, счет на карте ему все же разблокировали. Приняв все за простое недоразумение, братчанин на долгие четыре года забыл об этой истории, пока в июле 2020-го не собрался продать два автомобиля.

- Когда оформлял документы на один из них, выяснилось, что на обе машины наложен арест, - говорит Сергей Соколов. - Кроме того, на моей карте оказался долг в 119 тысяч рублей по налогам за 2019 и 2020 годы. Плюс заблокировали кредитную карту. Я брал заем на новый автомобиль и теперь не могу вернуть! В банке говорят, что сначала мои взносы будут перечислять судебным приставам в счет какого-то долга, потом уже за мой кредит, а пока будут начисляться проценты. Так и узнал, что мне вновь насолил тезка из Краснодарского края. За его долги снова расплачиваюсь я.

Как такое получилось, Сергей узнал уже от налоговой службы Краснодарского края, с которой его свели судебные приставы. Выяснилось, что у приставов Краснодарского края оказались именно его данные, а не местного Сергея Соколова.

- Действительно, каким-то образом взяли паспортные данные не нашего Сергея Соколова, а братского, - комментируют ситуацию «Комсомолке» в налоговой службе Краснодарского края. - Разбираемся, как такое могло произойти. С тезками такие ситуации случаются. С Сергеем из Сибири мы уже обговаривали ситуацию по телефону, как и с приставами.

Сибиряку удалось снять арест с машин и продать их, но карты ему не разблокируют до тех пор, пока он не вернет ту самую задолженность по налогам в 119 тысяч рублей и плюсом еще 4 тысячи, которые прилетели «бонусом» в ноябре. Карточками мужчина временно пользоваться перестал.

- Договорился с директором, чтобы мне выплачивали зарплату наличкой, - говорит Сергей. - Боюсь, что с карты сразу снимут.

ЗВОНОК СУДЕБНЫМ ПРИСТАВАМ

Ждем официальное обращение

- Нужно, чтобы Сергей написал письменное обращение в УФССП Краснодарского края, в котором бы объяснил суть проблемы, приложил копии исполнительных листов, копии своих документов: паспорта, ИНН, страхового, - говорит начальник отдела по взаимодействию со СМИ УФССП России по Краснодарскому краю Елена Лысечко. - Если он уже писал ранее в наше управление, то пусть приложит ответы, которые они ему присылали. Нужна вся фактура, тогда мы все проверим, выясним, и если потребуется, начнем служебную проверку.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Роман КРАВЦОВ, адвокат Адвокатской палаты Иркутской области:

Нужно писать жалобу

- В этой истории все должно оформляться только в письменном, документированном виде. Не нужно медлить и названивать сотрудникам УФССП. Думаю, давно стоит написать жалобу на имя главного судебного пристава Краснодарского края, описать всю историю с 2016 года, когда она и началась. Рассказать обо всех убытках, которые были понесены. Ответ Сергею должны дать в любом случае. Скорее всего здесь проявилась некомпетентность сотрудников, ведь пометку в своих базах приставы должны были сделать еще после первой ошибки. Если и сейчас последует бездействие, можно смело идти в суд.

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