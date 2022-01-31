Новый отличительный симптом омикрона назвал иркутский инфекционист

Иркутский инфекционист назвал новый отличительный симптом омикрона Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Как и прогнозировали медики, пятая волна COVID-19 плотно взяла город и область "в кольцо". В сутки выявляется уже почти 1000 (!) зараженных. И это только по официальной сводке, ведь не каждый обращается к докторам. По словам врачей, такие цифры далеко не предел. Как растет заболеваемость, какие новые сюрпризы преподносит «омикрон» и когда ждать окончания вспышки, рассказал главный врач Иркутской областной инфекционной клинической больницы Владимир Хабудаев, который, к слову, сейчас и сам болеет ковидом.

- В отличие от первых недель волны, сейчас стало намного больше заражаться детей, - рассказывает Владимир Хабудаев. - Поступают в основном малыши от 1 месяца до 5 лет с температурой от 38 и выше. Нам даже пришлось открыть уже три детских отделения на 120 коек, 95 из них уже заняты.

Если на первых порах среди основных симптомов врачи отмечали температуру, головную боль, слабость, кашель, боль, либо першение в горле и ломкость в теле, то теперь появился новый основной симптом.

- Примерно у 10% пациентов наблюдается сильный насморк, - продолжает Владимир Хабудаев. – Из носа течет прямо ручьем. Для всех предыдущих волн такой ринит был совсем не характерен.

Теперь о возможных сроках окончания пятой волны. На днях вирусолог из Новосибирска Сергей Нетесов заявил, что она может продлиться и до четырех месяцев. Однако у Владимира Хабудаева на этот счет есть свое мнение. Иркутский инфекционист рассчитывает на то, что из-за резкого всплеска, пятая волна будет наоборот скоротечной.

- Думаю, она будет еще короче третьей, которая длилась три месяца, - говорит Владимир Хабудаев. – Если бы рост был медленным, тогда можно говорить о 4-6 месяцах. Сейчас зараженных станет еще больше, а пик ожидаем в феврале. И ближе к весне все пойдет на спад, просто уже не останется, кому болеть. После чего месяца три мы будем жить спокойно. Кстати, именно столько держатся антитела в организме, и мы это видим. Кто-то удивляется, что заболел через полгода после выздоровления, а заражаются и через три месяца.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Пятая волна продлится два месяца

Свои расчеты о пятой волне коронавируса в Иркутской области делают и ученые. Прогноз дал генеральный директор научно-практического центра «Госучет» Роман Ерженин.

- Мы отследили три сценария развития пятой волны – в Москве, в Великобритании и в США, - рассказывает «КП» - Иркутск» Роман Ерженин. – Там скачок заболеваемости произошел еще в декабре. Так вот, в Иркутской области динамика очень похожа на то, как все происходило в Великобритании. Прирост заболевших в этой стране произошел 15 декабря, а снижение началось с 20 января. У нас кривая ползет вверх по такому же графику. 1000 зараженных в сутки мы прогнозируем на 2 февраля. Так что, по нашим расчетам, пик заболеваемости придется на 10-15 февраля, после чего волна пойдет на спад. В общей сложности пятая волна продлится два месяца. А рост смертности наступит через две недели после пика.

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