Какие дороги отремонтируют в Шелехове Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В этом году в Шелехове обещают привести в порядок девять улиц. Для небольшого города планы серьезные. Новый асфальт уложат в два слоя, обновят тротуары, парковки, разметку, поставят новые фонари, ограждение и дорожные знаки. Понятно, что на время работ будут перекрытия, местным жителям придется потерпеть.

В районе тоже хватает трасс, где пора бы сделать ремонт. Например, в этом году начнут проектировать освещение в Большом Луге.

- Мы с 2020 года просим сделать капремонт, а не только освещение. Это опасный участок, по нему дети идут в школу, ходят рейсовые и школьный автобусы, - отмечает глава поселка Татьяна Лапоха.

А в Олхе нужно приводить в порядок бордюры на дороге, которую чинили в 2020 году. Они разрушаются. Местные жители недовольны, но подрядчик вместо замены решил их восстановить - и это ситуацию не спасло.

Есть сложности и в Баклашах. Дорога, связывающая с Шелеховом, не принята в эксплуатацию после капремонта - подрядчик ждет весны, чтобы устранить замечания. А пока автомобилисты, вынужденные по ней ездить, жалуются на плохую очистку от снега. И это еще не все. На остановке «Изосимов чертеж» нужно установить фонари, но пока ситуация не решается.

Далее. У Олхи головная боль - аварийно-опасный поворот на въезде в село.

- Нынче опять было четыре ДТП, машины влетают в забор. Хотели «лежачего полицейского» установить, но так и не сделали, - говорит представитель Олхинского поселения.

Решать все эти вопросы планируют вместе с «Дирекцией автодорог Иркутской области». Но кроме проблем есть и хорошие новости. Так, заместитель начальника Упрдор «Прибайкалье» Борис Абрамчик сообщил, что продолжается строительство объездной дороги поселка Чистые Ключи и села Моты. Закончить ее должны к 2024 году.

- Разработан проект на создание автобусных остановок на станции Садовая (Большой Луг) и на дороге Смоленщина – Введенщина - Чистые Ключи, - добавил заместитель директора «Дирекции автодорог Иркутской области» Александр Зорин.

КОНКРЕТНО

Улицы, которые обновят

Первостроителей

Октябрьская

Комарова

Кабельщиков (от Бульвара Созидателей до детсада «Золотой ключик»)

Кабельщиков (от Култукского тракта до кабельного завода)

Бульвар Созидателей (со стороны первого микрорайона)

Дорога от Бульвара Созидателей до дома № 39 (вдоль школы № 4 и детсада № 15)

Орловских Комсомольцев (до городского парка)

Леонида Кулика (от Мира до Ленина, вдоль больницы)