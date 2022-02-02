Лидер неуловимой банды «Гаденышей», совершившей 200 преступлений в Иркутске в 1970-х годах, вновь попался на убийстве

Тот самый член банды "Гаденышей". Он уже отсидел в колониях 20 лет своей жизни. Фото: Су СК России по Иркутской области

В Иркутске на очередной свой срок за решетку вскоре отправится лидер банды Солдатова, или как их еще называли «Гаденыши». Банда гремела и держала в город страхе в 1970-х годах. Это были одни из самых кровожадных преступников своего поколения. На их счету более 220 эпизодов, среди которых несколько особо циничных и жестоких убийств. На этот раз один из лидеров этой банды, а именно правая рука главаря попался на убийстве женщины, которое он совершил в 2014 году.

- 27 декабря 2014 года мужчина напился и убил свою 61-летнюю знакомую, которая работала сторожем на автостоянке по улице Пржевальского в Иркутске, - сообщили в пресс-службах СУ СК и прокуратуры России по Иркутской области. – Выяснилось, что между ними был длительный конфликт из-за того, что ранее женщина работала в системе исполнения наказаний, а мужчина имел криминальное прошлое. Поссорившись в очередной раз, он стал бить ее по голове различными предметами, от чего она скончалась на месте.

Так почему убийцу вычислили только сейчас? Дело в том, что сразу после убийства в декабре 2014-го была проведена биологическая экспертиза, которая показала, что на чайнике, который стоял в сторожке, есть потожировые следы неизвестного мужчины. Но, установить его генотип не удалось. В 2021 году следователи-криминалисты, постепенно изучая архив, назначили новую генетическую экспертизу по тем же вещественным доказательствам. Тогда и нашли ДНК ранее судимого мужчины, которого задержали полицейские. Его вина уже доказано. Дело ушло в суд. И вскоре рецидивист услышит новый приговор.

К слову, в колониях 65-летний обвиняемый экс-лидер банды «Гаденышей» уже провел около 20 лет своей жизни. Преступников из банды Солдатова поймали в 1976 году. В 1978-м лидера Леонида Солдатова приговорили к высшей мере наказания. А вот его правая рука получил 15 лет лишения свободы. Освободившись из колонии, он еще несколько раз попадал в поле зрения правоохранительных органов. Например, в 2002 году освободился за совершение убийства.

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