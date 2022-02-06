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Общество6 февраля 2022 3:21

Эксперты назвали цифры долгов иркутян, от которых становится страшно

Суммы, взятые взаймы буквально на все, только растут
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Иркутяне отдают за кредиты больше половины зарплаты

Иркутяне отдают за кредиты больше половины зарплаты

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

«-Здравствуйте! Это вам из …. банка звонят! Мы предлагаем вам низкий процент по ипотеке! Берите! Как вам не нужен кредит? Почему?!!! Вы ведь потом можете квартиру сдавать в аренду, это выгодно…

-Добрый день! Из …банка беспокоят. Мы предлагаем вам уже одобренный потребительский кредит! Возьмите, потом найдете, на что потратить! Деньги всегда нужны. А кредитки у вас есть? А почему не надо? Знаете, сколько всего можно накупить… »

Каждый из нас должен 356 тысяч рублей

Операторы call-центров даром свой хлеб не едят, склоняют к «покупке денег» в долг на что-нибудь. И не поддаться соблазну получить некую сумму, наверное, сложно. Во всяком случае, упрямая статистика гласит, что в среднем каждый житель Иркутской области должен финансистам 356 тысяч рублей. Это, конечно, в среднем, если займы раскидать на всех. Сумма постоянно растет, за год, по подсчетам РИА Рейтинг, она повысилась еще на 67 тысяч, а всего на обслуживание выплат приходится отдавать 65% зарплаты . А теперь представьте: допустим, в получку вы имеете 50 тысяч рублей, но ват остается из этой суммы только 20 тысяч. Каково? Это уровень бедности, да, но многие так и живут.

На что берем? Вот тут уже интересно. Национальное бюро кредитных историй, точно подсчитало, сколько и на что занимают иркутяне. Итак. Сначала – о «плохих» долгах, которые чаще всего приводят к финансовой пропасти. Речь про микрозаймы, там где тикает один процент в день. Их берут обычно потому что нет денег на обычной карте и на кредитке, то есть дело швах. В прошлом году таких займов оформили 8 тысяч. Вроде и немного, но и тут мы попали в лидеры по стране, рванув перед Новым годом за покупками ! А ведь взятые в долг 10 тысяч рублей через три месяца превращаются в 100 тысяч и так далее.

Более цивилизованный вариант, и более безопасный – перехватить в долг у самого себя, используя кредитку. В борьбе за клиента банки расширяют до максимума льготный период – здесь он 100 дней, а тут уже – 120. Но здесь можно снимать наличные без санкций, а тут нельзя. Здесь предлагают кешбэк в рублях, а здесь – в милях. Тут уж иркутяне разошлись.

- Среди всех регионов страны в декабре больше всего новых карт оформили в Иркутске ( больше на 60% по сравнению с 2020 годом), - отмечают аналитики. - В то же время, с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, банки могут эффективно управлять кредитным риском. В целом, в течение прошлого года размеры лимитов по выданным картам оставались относительно стабильными, однако в предновогодний месяц были увеличены.

Речь, между прочим, идет о том, что за год жители региона получили 83, 5 тысячи штук такого пластика, и это точно больше, чем у всех соседей по Сибири. Новогодний шопинг прошел с размахом, теперь расплачиваемся. Но это, конечно, семечки.

Самые большие просрочки приходятся ( не считая микрозаймов, это особый случай) на потребительские кредиты. И немудрено. Суммы здесь немаленькие – в среднем 178 тысяч рублей, и количество тоже велико – за два года взяли почти 600 тысяч.

- И все же, в начале прошлого года средний чек потребительского кредита рос довольно активными темпами, а пик его роста пришелся на апрель – около 250 тысяч рублей, - отмечают финансисты. - Но уже в мае он резко снизился, и следующие месяцы держался на уровне 200 тыс. рублей. А в конце года и вовсе упал ниже этой цифры.

Это значит, объясняют они – с одной стороны сами иркутяне отошли от идеи бесконечных дорогостоящих покупок, предпочтя кредитки, а, во-вторых, выдавая большие суммы, стали требовательнее сами банки .

Аккуратно платят автокредиты и ипотеку

В прошлом году иркутяне скупали недвижимость «на все». И, конечно, поступали правильно. Во-первых цены росли. Упадут ли сейчас? Непонятно. Зато ставки по ипотеке подпрыгнули в некоторых банках выше 10%, а льготные программы далеко не для всех. Да и строят мало. В итоге требования к заемщикам выросли – кроме кипы бумаг и подтверждения платежеспособности на ближайшие 20 лет, они должны и заработок иметь как в нефтянке – по 78 тысяч рублей семейного дохода . Что делают жители Иркутска? Они обваливают ипотеку.

- Что касается снижения среднего размера ипотеки в последний месяц прошлого года, то это объясняется повышением ключевой ставки Банка России и последовавшим за этим ростом рыночных ставок, увеличивающих стоимость кредитов, - считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – До этого полтора года средний чек ипотечного кредита рос почти непрерывно.

НБКИ с недоумением константирует, что размер кредита на жилье, который в Иркутске всегда держался на уровне 3 миллионов рублей, вдруг рухнул до 1, 8 миллионов. Сразу на 41%, и это рекорд для страны. Очевидно, что люди выжидают. Это не займ по кредитке и не покупка ноутбука в кредит. Это серьезно.

Столь же серьезно относятся к делу и автомобилисты. Спрос на машины большой, нового транспорта мало. В результате средний размер кредита на авто в Иркутске подскочил на 22%, с 1 до 1, 2 миллионов рублей.

- Во второй половине года было отмечено сокращение выдачи автокредитов при одновременном росте среднего чека, - отмечают аналитики. - Это вызвано дефицитом автомобилей, окончанием еще в первой половине года госпрограммы льготного автокредитования. Из-за этого бурно развивается кредитование на рынке подержанных автомобилей. И, кстати, дефицит рано или поздно закончится, а оно будет развиваться.

Как бы там ни было, иркутянам удалось взять почти 11 тысяч новых авто в рассрочку с помощью банка. Можно не сомневаться, что платежи за свою «ласточку» они будут вносить так же строго, как обладатели новых квартир – за ипотеку.

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