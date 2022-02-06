Это кошачий ад. Квартиранты сбежали и оставили животное запертым на месяц без еды и воды

Квартиранты в Улан-Удэ сбежали и оставили животное запертым без еды и воды

- Помогите пристроить кошку, сколько лет не знаю. У нас квартиранты съехали без предупреждения, ключи не вернули, их почти месяц там нет, приехали проверить квартиру, а там – она! Забилась под кроватью, испуганная, - с такой просьбой в благотворительный фонд «Собака счастья» девушка из Улан-Удэ.

Картина, которую увидели сибиряки в сдающейся жилплощади, конечно, их повергла в шок. На полу пустая тарелка и стакан, которые вероятно заменяли хвостику миски… пока в них что-то было. Около месяца кошка прожила в одиночестве. Сколько дней без еды и воды?

- Месяц квартиранты не отвечали на наши звонки, соседей потом спросили, говорят, весь январь в квартире тихо было, у нас стены тонкие, слышно, есть кто-то дома или нет, особенно в кухне, - КП-Иркутск удалось связаться с уланудэнкой. - Тишина была, надеюсь, они все же приходили, кормили ее, но этого мы уже не узнаем никогда, их телефоны недоступны. Мы даже не знали, что у них кошка была, договоренность с ними была на съем без животных.

Несколько дней девушка отвоевала у родственников, чтобы не выбрасывали животное. В квартиру вот-вот должны были заехать новые жильцы. Кошку привили, пытались сами найти ей новых хозяев. Не удалось. Себе взять питомца сибирячка не могла, у нее уже есть котенок 8-месячный. Оставались приюты, но тут откликнулись волонтеры, получилось пристроить животное на передержку.

- Можете представить себе, какую травму нанесли этой кошечке ее недохозяева? Где край человеческой безответственности и есть ли он вообще? – поражаются в фонде «Собака счастья». - Квартиранты вряд ли возвращались ее кормить. И все это время, вы не поверите, кошка продолжала ходить в лоток, который никто месяц не менял.

Кошка ждет любящих хозяев

Этот случай вызвал много эмоций у сибиряков, которые уже делятся ими в соцсетях.

- «Не устану поражаться... То есть животное куда-то отдать, даже в приют, таким людям «стыдно», а бросить, привязать в лесу, оставить в коробке на мусорке, это «норм», никто ж не увидит, не осудит, а как себя чувствует животное?!», - негодует девушка.

- «Чем дольше живу, тем больше поражаюсь человеческой жестокости! Потом еще всех больше кричат: откуда у нас столько бродячих животных! Начните себя, люди! Стерилизуйте, кастрируйте своих хвостиков, может меньше станет бездомышей!», - сетует Алена.

- «Они не заслуживают такого питомца», - констатирует подписчик фонда.

Сейчас полосатая на передержке. Там еще есть кошки, поэтому пока она сидит в клетке. У нее стресс. Ничего не ест.

- Ей сейчас важно находиться в максимально теплых, уютных условиях, где человек будет уделять ей достаточно времени, - говорят в фонде. - Поэтому если вы можете взять эту красавицу на время или навсегда - позвоните, напишите нам.

Для того, чтобы поскорее найти теперь уже бездомному животному любящих хозяев на передержку приехал фотограф, сделал пару кадров, совсем скоро они будут готовы и их выложат в Сеть, и тогда наверняка сердце хоть одного человека да дрогнет при взгляде на такую умную, тихую и ласковую красавицу.

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