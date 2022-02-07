Бегала со стрелой в голове по улице. В Бурятии расстрелянная из арбалета бродячая собака нашла хозяев

Бегала со стрелой в голове по улице. В Бурятии живодер расстрелял собаку из арбалета. Фото: приют "Право на жизнь"

- "Скорее приезжайте, тут собака бегает с простреленной головой". Такой звонок раздался в приюте для животных "Право на жизнь" в Улан-Удэ. Сотрудники приюта сразу выехали по адресу и приехав увидели жуткое зрелище. По дороге бегал большой неагрессивный пес, в голове которого торчала стрела. Вероятно, какой-то живодер выстрелил в животное из арбалета.

- Собака не понимала, что произошло,- рассказывают сотрудники питомника. - Железный наконечник проник ему в голову на несколько сантиметров. Другая часть болта от арбалета обломилась, когда пса везли на операцию в приют. Там ему сделали срочную операцию, вытащили стрелу. Неизвестно сколько так бегал пес и какие повреждения произошли. Записали его на рентген. Пока оставили в операционной в приюте.

Пес не понимал, что с ним произошло. Фото: приют "Право на жизнь"

Сейчас жизни пса ничего не угрожает. Сотрудники приюта уверены, что в пса выстрелили специально. По их словам это мог сделать кто-то из тех, кто живет неподалеку. Кстати, собаке уже придумали кличку в приюте. Теперь бродяжку зовут Микки. И он уже нашел хозяев. Скоро в приют приедет семья, чтобы забрать пса домой.

Добавим, что конце января подобный случай произошел в Иркутской области. "КП"-"Иркутск" подробно рассказывала историю, как в садоводстве под Ангарском живодер расстрелял домашнего кота Барсика, который выбежал погулять за территорию ограды. Пушистика чудом удалось спасти. (Подробности)

Пес не понимал, что с ним произошло. Фото: приют "Право на жизнь"

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