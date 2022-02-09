Большой кошачий побег: москвич дважды слетал в Иркутск, чтобы спасти кота, улизнувшего в аэропорту

Александр Михайлов и его любимый кот Плюшик. Фото: личный архив Александра Михайлова.

Двухлетний кот Плюшик – любимец семьи Михайловых из Москвы. Светло-серый пушистик никогда не расстается с хозяевами, даже когда они надолго уезжают из дома. Вот и в очередной отпуск, который Александр Михайлов с женой и годовалым ребенком решил провести на Байкале, Плюшик отправился вместе с ними в специальной переноске.

Отдых прошел настолько отлично, что один из туристов не захотел возвращаться назад. Видимо, Плюшику настолько понравились красоты Сибири, что он решил остаться. Как это сделать, кот придумал. Он совершил побег прямо в терминале иркутского аэропорта.

Плюшик бегал по иркутскому аэропорту двое суток. Фото: личный архив Александра Михайлова.

- На входе в здание аэропорта мы проходили досмотр и нас по инструкции попросили достать кота из переноски, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» Александр Михайлов. – Пока сотрудник осматривал меня металлодетектором, Плюшик, сидевший на руках, начал нервничать. Затем он сильно царапнул меня, выскользнул из рук и словно спринтер побежал по терминалу.

Плюшик несся так, что только лапки сверкали. Ловко маневрируя между ногами проходящих мимо пассажиров, кот забежал за стойки регистрации и скрылся за ними. Догнать его бы не смог и 11-кратный чемпион мира по бегу Усэйн Болт.

Хозяин не пожалел денег, чтобы вновь слетать в Иркутск и забрать кота. Фото: личный архив Александра Михайлова.

- Я отправил жену с ребенком в детскую комнату, а сам пошел искать Плюшика по терминалу, - продолжает Александр. – В служебных помещениях его поиски вели сотрудники воздушной гавани. Время шло и нам с семьей пришлось отменить наш утренний рейс. Но Плюшика нигде не было. Мы с техником даже разбирали багажную ленту. Думали, котик забился в нее и боится вылезти. Но и там нашего пушистика не было.

К вечеру у Александра полезли самые плохие мысли. Он подумал, что Плюшик нашел выход из здания, выбежал на взлетку, и скрылся где-нибудь на огромной территории аэропорта. Ничего не оставалось, как улетать без него. Михайловы купили билеты на вечерний рейс и со слезами на глазах отправились в Москву. На всякий случай, Александр оставил сотрудникам терминала свой номер телефона. А еще бросил клич в иркутских пабликах в соцсетях, с мольбой о помощи в поисках кота.

Плюшик уже дома. Фото: личный архив Александра Михайлова.

- Через два дня мне позвонили из иркутского аэропорта и сказали, что видели пробегающего кота в терминале. Но поймать его не успели, - говорит Александр. – Я понял, Плюшик жив и он в здании! Я скорее побежал покупать билеты в Иркутск. На следующее утро, когда я ехал в аэроэкспрессе во Внуково, мне позвонили из иркутского терминала и сказали, что кот найден. Он цел и невредим.

- Через два дня после побега кота нашли в одном из помещений сотрудники службы организации перевозок, - комментируют в пресс-службе аэропорта «Иркутск». – Они накормили животное, напоили и посадили в специально оборудованную коробку, чтобы кот вновь не сбежал до приезда хозяина.

Фото: личный архив Александра Михайлова.

Во время встречи Плюшик сразу узнал Александра и бросился к нему на руки. А вот он его не сразу.

- Просто Плюшик вымазался весь, пока бродил, - улыбается Александр. – Весь чумазый, где он лазил все это время, непонятно. Ну, ничего, отмоем. Спасибо сотрудникам иркутского аэропорта. Кстати, когда мы повторно проходили досмотр перед вылетом, нас уже узнали и разрешили не вытаскивать кота из переноски.

Александр и Плюшик уже вернулись в Москву. Чтобы забрать любимца, мужчина потратил на перелеты около 40 тысяч рублей. Но не жалеет об этом, говорит, что друзей не бросают.

Фото: личный архив Александра Михайлова.

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