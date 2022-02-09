Эксперты назвали зарплату врачей в Иркутске самой высокой в Сибири. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врачи сейчас на вес золота. Докторов и раньше не хватало, а пандемия усугубила и без того непростую ситуацию. Когда тысячи людей в городе одновременно пытаются попасть на прием в поликлиниках, система не выдерживает. Уже введено дистанционное выписывание больничных, чего до этого не было никогда и вряд ли будет в дальнейшем. Тем временем, эксперты HeadHunter делают вывод - одну вакансию в Иркутске сейчас готов рассматривать только один специалист. Впрочем, даже в Москве особого выбора нет - здесь на место претендуют три медика.

- Есть территории, где ситуация наиболее сложная - в Курганской и Магаданской областях и Камчатском крае на одну вакансию приходится всего 0,3 резюме, - отмечают эксперты.

Как удержать людей? Один из рычагов - финансовый. И, хотя сами доктора сетуют, что им мало платят, и до 71 тысячи в месяц московской получки всем далеко, тем не менее средняя зарплата в вакансиях составляет 51 410 рублей, и это самый высокий уровень в Сибири. Конечно, тут надо оговорить, что есть еще работа на вахте и там платят по 200 тысяч рублей, есть предложения на севере с высоким доходом. Есть работа на две ставки, наконец, она давно стала вынужденной необходимостью из-за нехватки кадров. И подработка в коммерческих клиниках. Но здесь не об этом.

Частные компании, принимая на работу врачей, в условиях нехватки персонала предлагают дополнительные бонусы. Обычно это компенсация затрат на мобильную связь. Еще 75% предлагают ДМС и 58% - бесплатное питание. Кстати, такие щедрости практикуют не везде. В среднем по стране оплату мобильной связи и ДМС предлагают только 64% клиник, питание – 39%.

Само собой, в такой ситуации медики не задумываются о том, смогут ли они найти работу если что. Две трети уверены - легко! Другое дело, какую. Так, снизить притязания относительно доходов готовы только 36% докторов.