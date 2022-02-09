"Блеск и нищета Лесхоза Иркутской области" Фото: Олег АДАМОВИЧ

В преддверии очередного пожароопасного сезона в лесах Иркутской области, который начнется уже в марте этого года, вольно или невольно необходимо поговорить о готовности подразделений министерства лесного комплекса Иркутской области к выполнению своих прямых обязанностей по пожаротушению, а также о тех лицах, которым поручено это исполнение.

Итак, в настоящее время подведомственными региональному минлескому учреждениями, которые осуществляют тушение лесных пожаров на территории нашей необъятной области, являются ОГАУ «Иркутскавиалесоохрана» и ОГАУ «Лесхоз Иркутской области».

Как нетрудно предположить из названия первого учреждения, оно осуществляет тушение лесных пожаров в зоне «Авиа» при помощи имеющихся в его составе работников парашютно-десантной службы и десантников-пожарных.

Данное учреждение, считается одним из лучших в нашей стране, руководит им опытнейший профессионал – Анатолий Иванович Сучков, человек с огромным стажем работы, личными качествами, мудрости и выдержки.

К сожалению, Сучкову в этом году исполнится 70 лет и после его ухода на заслуженную пенсию регион может потерять одного из лучших специалистов, хотя смена им и выращена.

Все течет, все меняется, молодые рвутся в бой под отеческой заботой ветеранов.

Сомнений в судьбе этого учреждения не возникает, оно и дальше будет стабильно существовать, поскольку финансируется в подавляющем преимуществе за счет бюджетных средств и почти не занимается коммерческой деятельностью, кроме тушения тех же пожаров арендаторам лесных участков.

А вот второй организацией, которая призвана выступать огнеборцем в зоне наземного тушения лесных пожаров является многострадальный «Лесхоз Иркутской области».

Его история началась в марте 2018 г., когда по решению тогдашнего правительства Иркутской области 28 самостоятельных учреждений были объединены в одно. На первых парах в состав лесхоза влилась и «Иркутскавиалесоохрана», но в 2019 г. это решение, на основании актов проверки региональной контрольно-счетной палаты, а также экспертных оценок и мнения работников, было признано ошибочным и данное подразделение вновь стало самостоятельным.

Объединенный лесхоз образовывался с большим размахом и пиаром, при этом, при сливании учреждений в одно сливалась и их кредиторская задолженность, которая в сумме составила около 450 000 000 руб.

Но деньги в ту пору в лесхозе не считались, поскольку на тот момент всех устраивала «рабочая схема» по продаже лесхозом древесины от проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий.

Проще говоря, «от санитарных рубок».

450 000 000 руб. кредиторской задолженности казались чем-то мелочным.

И действительно, при определяемой тогда рынком цене в 1 100 руб. за 1 куб.м. древесины хвойных пород в виде «хлыста у пня», учреждению необходимо было «всего лишь» провести рубку 450 000 куб.м. деревьев, в рамках «санитарных рубок».

Напомним, в государственном задании лесхоза за 2018 г. объем таких рубок превышал 1 000 000 куб.м.

Схема действовала безотказно. Производились отводы леса ( нередко как в одном из заповедников здорового «экспортного») под эти рубки, лесопатологи из Центра защиты леса Иркутской области изготавливали акты лесопатологических обследований, далее рубка древесных насаждений назначалась, а областной лесхоз продавал эту древесину коммерсантам.

И все бы ничего, только те, кому положено следить за всякого рода проявлением подобных безобразий, то есть правоохранительные органы региона, решили вмешаться в данный процесс.

Чем это закончилось мы хорошо знаем. Уголовные дела, аресты и посадки высокопоставленных и иных лиц в лесной отрасли региона.

Но при всем этом, лесхоз утратил существенную коммерческую составляющую своего существования.

Нет сырья – нет денег. Таков закон в любом коммерческом деле и лесная отрасль не исключение.

Собственные арендные базы леса не позволяют прокормить значительный аппарат работников учреждения, ведь при слиянии всех лесхозов в один, дабы не получить социальное напряжение из-за сокращения и увольнения людей перед выборами в Законодательное собрание Иркутской области в 2018 г., которые были очень важны для действовавшей тогда «красной» власти, в объединенный лесхоз переводили абсолютно все штатные единицы.

Отсюда ежегодно растет и кредиторская задолженность учреждения по заработным платам, налогам и сборам.

Кроме того, за последние годы на 120 000 000 руб. уменьшено финансирование лесопожарных станций за счет областного бюджета.

Ввиду этого лесхоз объективно проигрывает на рынке труда сторонним организациям, ведь тяжело заманить к себе хороших водителей, трактористов, бульдозеристов на маленькие зарплаты. Да, что заманить? Хотя бы удержать тех, кто есть. Вот и увольняются из учреждения, в поисках лучшей жизни, его работники - настоящие профессионалы и компетентные люди, а также руководители среднего звена – бригадиры лесопожарных бригад, начальники лесопожарных станций.

Но не только этим прирастает долг и проблемы лесхоза, немаловажным фактором является и некомпетентность отдельных лиц, поставленных руководить этой структурой.

С апреля по декабря 2020 г. учреждение возглавлял Панченко Максим Иванович, при котором «санитарные рубки» не уменьшаются, а под видом их уходит наше зеленое богатство. Сам Максим Иванович, человек хотя и проработавший много в коммерческих структурах, но далекий от специфики работы государственного учреждения.

Логика в данном назначении просматривается простая простая – сохранить влияние заинтересованных контрагентов и организаций в реализации лесопродукции с арендных баз лесхоза.

Но поскольку исполнитель этих идей оказался без своей команды в учреждении, он не нашел ничего лучше, как расширить штат центрального аппарата лесхоза и ввести дополнительно несколько ставок в его штатное расписание.

Так, при наличии одной вакантной ставки заместителя директора учреждения, Панченко, при согласовании профильного министерства, ввел еще две штатные единицы заместителей, а также иные штатные единицы настоящего аппарата.

Заполнив эти ставки нужными ему, его покровителям и тогдашнему руководству минлескома людьми, Панченко, в нарушение действующих нормативно-правовых актов принялся выплачивать им ежемесячные премии за усиленную работу, иногда даже без согласования учредителя.

Напомним, все это происходило в государственном учреждении, имеющем огромную кредиторскую задолженность.

Вопрос, почему денежные средства, которые могли направляться лесхозом на погашение кредиторской задолженности по налогам и сборам и на заработную плату работникам учреждения, направлялись на выплату заработной платы и премий случайным людям, временщикам, далеким от лесного хозяйства, стоит переадресовать к кураторам в минлескоме.

Данный факт заинтересовал Управление экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Иркутской области, по результатам наработанных материалов которого, Следственное управление Следственного комитета России по Иркутской области возбудило, после смены руководства лесхоза, в 2021 г. уголовное дело.

Но и на этом не закончились беды многострадального областного лесхоза. После прохождения сложнейшего пожароопасного сезона 2021 г., когда, в условиях постоянного дефицита финансовых средств, наличия кредиторской задолженности перед поставщиками, которые отказывались работать с учреждением, несмотря на никакие уговоры, около 400 человек направлялись в командировки для тушения лесных пожаров на севере региона, в Киренский и Катангский районы, и только благодаря самоотверженности и профессионализму этих людей удалось не допустить трагедии по примеру той, что развернулась прошедшим летом в Якутии, где общая площадь лесов, пройденная огнем составила более 8 000 000 га, 14 января 2022 г. директором ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» назначен на 0,5 ставки по внешнему совместительству Гайпель Игорь Айгенович, работающий в лесных структурах с 2010 г., и являвшийся на момент назначения «половинчатым» директором лесхоза, начальником отдела охраны труда данного учреждения.

При чем здесь внешнее совместительство и всего лишь 0,5 ставки назначения директором, оставим судить кадровикам минлескома.

Очень интересно, как в таких условиях сам Гайпель может исполнять свои рабочие обязанности в полном объеме по направлению охраны труда и руководства учреждением.

Но сейчас речь пойдет не о том.

Игорь Айгенович, довольно активный человек, который. правда, доставил работодателю проблемы. 22 октября 2018 г. мировым судьей судебного участка № 108 Иркутской области принято решение о признании Гайпеля И.А. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ - управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, с назначением наказания в виде наложения административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок полтора года.

Самое интересное, что в момент отстранения от управления транспортным средством Гайпель И.А., являвшийся на момент езды в состоянии алкогольного опьянения директором Нижнеудинского филиала ОГАУ «Лесхоз Иркутской области», управлял автомобилем марки Ниссан Террано, белого цвета, государственный регистрационный номер Т 198 ВР 138, принадлежащем … Областному государственному автономному учреждению «Лесхоз Иркутской области», то есть служебным автомобилем.

Естественно, о своих проделках Игорь Айгенович никому не рассказывал, также как не рассказывал и о том, что с недавнего времени, все лица, лишенные специального права управлять транспортным средством за управление в нетрезвом виде, подпадают под учет врача-нарколога.

Кстати, водительское удостоверение Гайпель сдал в ГИБДД лишь 08 мая 2021 г., а срок лишения специального права управлять транспортными средствами начинает течь именно с момента сдачи водительского удостоверения органам безопасности дорожного движения.

И ведь кто-то пролоббировал действующему министру лесного комплекса Иркутской области данную кандидатуру на пост директора областного лесхоза, и изучаются ли в региональном минлескоме резюме кандидатов на посты руководителей подведомственных учреждений.

Что бы так подставлять своих руководителей нужно иметь особый талант, хотя с этим можно и не считаться если встает вопрос о том, что бы сохранить свое влияние на процессы продажи лесопродукции, реализуемой лесхозом.

Вот и получается, что одним из серьезнейших и ответственнейших государственных учреждений, призванном справляться со стихией, в нашем регионе управляет человек, который беспрепятственно разъезжает в нетрезвом виде в рабочее время на служебном транспорте и служебном топливе.

Как говориться: «Бой посуды входит в стоимость услуг заведения!».

За все платит безденежный лесхоз.

Сергей Узинов