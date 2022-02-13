Пришли с битами и ножами: толпа пыталась штурмом взять сторожку на промышленной базе в Иркутске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Около 40 человек с битами и ножами пытались штурмом взять деревянную сторожку промышленной базы в Ленинском районе Иркутска. Толпа била окна, пока внутри несколько мужчин, предположительно работники предприятия, пытались защищаться.

-Тихо, тихо, пацаны. Это имущество наше! – просили они агрессивных парней. Однако, когда стало понятно, что слова здесь бесполезны, сибиряки стали вызывать полицию.

Видео с массовой дракой опубликовал один из местных телеграм-каналов. Как «КП»-Иркутск пояснили в полиции, сообщение о нападении поступило 10 февраля. Благо, все закончилось лишь разбитыми окнами. Обстоятельства произошедшего выясняются, однако предварительная причина побоища уже известна. Выяснилось, что между сторонами разгорелся конфликт из-за судебных споров за границы земельного участка.

- На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники патрульно-постовой службы и ОВО Управления Росгвардии региона, - рассказали корреспонденту «КП»-Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Все участники конфликта установлены.

«Комсомолка» выясняет детали произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дон Жуан из Бурятии грабил девушек при помощи объятий. Грабитель стащил два телефона из карманов. (подробности)