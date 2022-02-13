«Такого беспредела не было с 90-х». Стали известны подробности вооруженного нападения на промбазу в Иркутске

Сильные ушибы и ожог глаз получили охранники во время массовой драки на промбазе в Иркутске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Один из них кричал: «Стреляйте ему в голову!», - вспоминает, комментируя видео, которое появилось в интернете, сторож одной из иркутских промбаз Сергей Толстоухов. - Парни били нас ногами по телу и лили в лицо газ. Их было намного больше. Мы даже не пытались сопротивляться.

Итак, около 9.30 утра охранники, как обычно, готовились к пересменке. Но в этот раз все пошло не по плану. На частную территорию заехали, по словам самих сторожей, порядка 25 машин, из которых вышли молодые парни от 20 до 30 лет. По словам работников, их лица скрывались за масками, а в руках незваные гости держали палки, биты и ножи.

- Эта толпа двинулась в сторону домика охраны, - рассказал корреспонденту «КП» -Иркутск» один из пострадавших Максим. – Первым делом принялись срывать камеры наружного наблюдения со столбов. Пока один забирался наверх, несколько стояли внизу и ждали, пока тот закончит. Снятое оборудование скидали в одну машину.

После неизвестные, по словам охраны, переключились на сторожку. В тот момент внутри находились четверо работников, которые и пытались держать оборону. Мужчины в масках схватились за лопаты и стали ими выламывать оконные рамы. Затем зазвенело стекло - в щели полился газ из перцовых баллончиков. Охранники затыкали трещины тряпками, но воздух в помещении быстро закончился, дышать стало нечем. В этот момент сибиряки успели набрать 02.

- Они ворвались внутрь и вытащили нас на улицу, - рассказывает Сергей Толстоухов. – Из-за многочисленных ударов, помимо ушибов, я получил вывих плеча, а из-за распыленного перцового баллончика - химический ожог глаз. Зрение до сих пор полностью не восстановилось. У коллеги разбита голова. Благо, до пистолетов и ножей во время драки дело не дошло.

Определить точное количество нападавших, пока сложно, но по предварительной информации, речь идет о 20-40 мужчинах. Это подтверждают видео, снятые сторожами во время нападения.

После избиения охранников протащили через всю территорию промбазы и выдворили за ворота. По словам работников, им прямым текстом заявили освободить территорию.

Приехавшая по адресу полиция остановила стычку. Нападавшие уехали. Задержаны ли? Не сообщаются. Но, по словам сторожей, и в след правоохранителям летели угрозы.

- Все участники конфликта установлены, - рассказали корреспонденту «КП» -Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Проводится проверка.

Также в региональном МВД назвали предварительную причину нападения на сторожку - судебные споры за границы земельного участка.

Сам хозяин объектов на территории промышленной базы считает, что произошедшее – дело рук конкурентов, а драка была одним из способов устрашения.

- Наши споры с «соседями» длятся больше 10 лет, - поделился с «Комсомолкой» бизнесмен Алексей Котельников. – Вышло так, что объекты, принадлежащие нашему предприятию, находятся на территории другой компании – там, где все и случилось. Многочисленные судебные разбирательства ни к чему не приводят, а прийти к решению мирным путем тоже не получается – сдать землю в аренду или наоборот выкупить объекты они отказываются. Но то, что произошло 10 февраля, это настоящий беспредел. Такого мы не видели с 90-х годов. Нанесенный предприятию установить сложно. Накануне подрядчик отгрузил стройматериалы для ремонта той самой сторожки. После взятия домика штурмом они пропали. Вместе с тем у одного из охранников исчез телефон, на который он снимал нападение.

Впрочем, пока история о конкурентных войнах – всего версия. Так ли все было на самом деле, что стало причиной конфликта, и кто именно напал на сторожку, сейчас разбирается полиция.

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