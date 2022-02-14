Перепутал с любовником. Житель Бурятии из-за ревности расстрелял из ружья сыновей жены

Перепутал с любовником. Житель Бурятии, приревновав любимую, расстрелял из ружья ее сыновей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ревность едва не привела к трагедии в бурятском селе Оер. 29-летний местный житель, который жил с женщиной старше себя и двумя ее сыновьями 16 и 14 лет начал подозревать любимую в неверности. Вечером, 13 февраля женщина ушла к своей сестре, чтобы помочь затопить ей печь. В это время домой вернулся пьяный муж. Подумав, что жена ушла к любовнику, он схватил ружье и пошел искать ее по деревне.

В этот момент в доме находились сыновья женщины. Испугавшись, они бросились за отчимом, чтобы спасти мать. Когда обезумевший от ревности мужчина нашел любимую, он начал с ней ругаться прямо на улице. К ней на помощь бросился старший сын. Не разглядев в темноте ребенка, отчим спьяну принял его за любовника и выстрелил в него. Заряд дроби попал подростку по ногам. В этот момент женщина схватилась за ружье и попыталась его вырвать. Ей на помощь пришел младший сын. Во время борьбы ревнивец еще раз нажал на курок и пуля попала второму мальчику по ногам.

- С ранениями обоих школьников отправили в больницу, - рассказывают в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Врачам удалось спасти их жизнь. Но у детей задеты кости ног. Что касается отчима, то он задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Отрезвев, ревнивец, едва не убивший двух детей, отправлен на допрос. После него следователи будут настаивать на том, чтобы его заключили под стражу в СИЗО.

Как выяснили полицейские, ранее каких либо скандалов в семье не было. На профилактических учетах она также не состояла

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мои дети самые смелые. Мать раскрыла подробности расстрела двух ее сыновей отчимом в Бурятии (Подробности)