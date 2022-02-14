Мои дети самые смелые. Мать раскрыла подробности расстрела двух ее сыновей отчимом в Бурятии

Задержание отчима. Фото: СУ СК России

В Бурятии продолжают обсуждать шокирующий поступок 29-летнего жителя села Оер Максима Пашинина (имя и фамилия изменены, прим. Ред.), который едва не убил двух своих пасынков. Причем, 16-летний Коля и 14-летний Миша (имена детей изменены) вообще были не при чем и могли погибнуть не из-за чего. У их отчима произошел приступ ревности. Она заподозрил, что у его жены Ларисы (имя изменено), которая к слову, старше его на 7 лет, появился любовник.

Итак, драма в этой семье разыгралась поздним вечером, 13 февраля, когда Лариса ушла к сестре помочь затопить печь. В этот момент Максим вернулся домой подшофе и решил, что супруга ушла к любовнику. Мужчина схватил свое охотничье ружье и отправился ее искать. Сыновья женщины, испугавшись за мать, пошли за ним. На улице, Максим встретил Ларису и начал с ней ругаться. К ней на помощь бросился старший сын Коля. Не разглядев в темноте ребенка, отчим спьяну принял его за любовника и выстрелил в него. Заряд дроби попал подростку по ногам. В этот момент женщина схватилась за ружье и попыталась его вырвать. Ей на помощь пришел младший Миша. Во время борьбы ревнивец еще раз нажал на курок, и также выстрелил Мише по ногам.

Раненых братьев, которые, рискуя собой, защитили мать, отправили в больницу, где врачи спасли им жизнь. Вскоре мальчиков отправили санавиацией в Улан-Удэ.

- Сейчас сыновьям лучше, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» мать школьников Лариса. – Они в сознании, врачи делают все, чтобы помочь им. С мальчиками все хорошо. Говорите они у меня смелые? Да! Так это мои дети!

Про своего супруга женщина говорит с неохотой.

- Я не знаю, что с ним произошло, - говорит Лариса. – За 7 лет совместной жизни это первый такой порыв ревности. Раньше никогда такого не было. Может быть, он схватился за ружье, потому что был пьяный. Содержал ли он семью? Нет, нашу семью содержала я.

Против ревнивца уже возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Как сообщили в СУ СК России по Бурятии, ранее каких либо скандалов в этой семье действительно не было. На профилактических учетах она также не состояла. И скорее всего, в ближайшее время не будет. Решается вопрос заключения отчима под стражу в СИЗО. Председатель СК России Александр Бастрыкин уже поставил это дело на контроль. Также он поручил главе СК Бурятии предоставить отчет о расследовании дела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Перепутал с любовником. Житель Бурятии из-за ревности расстрелял из ружья сыновей жены (Подробности)

«Сын три года терпел его пьяные выходки»: школьник зарезал отчима, спасая маму от побоев (Подробности)