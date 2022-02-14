«Работа нас сближает». Влюбленные переехали из Иркутска в Усть-Кут ради строительства Иркутского завода полимеров и поженились

Влюбленные переехали из Иркутска в Усть-Кут ради строительства Иркутского завода полимеров и поженились. Фото: личный архив

«Вам подарок - конфеты и сертификат в ресторан. От кого? Сам не знаю», - рассмеялся курьер и ушел, оставив иркутянку Любовь удивленно разглядывать новогодний презент.

Кто этот таинственный поклонник, девушка не догадывалась. Неудивительно - они ведь еще не были знакомы! Но с этого момента их романтическая история уже началась.

ВМЕСТЕ НА СЕВЕР

Спустя три дня зазвонил телефон и голос на том конце провода пригласил девушку на свидание.

Оказывается, парень нашел ее через «Инстаграм» и сразу влюбился! Но не стал слать банальные смс-ки, а решил завоевать ее сердце оригинально. Тогда Илья Хомяков жил и работал в Москве. Сам парень родом из Бурятии, учился в Санкт-Петербурге, участвовал в крупнейших нефтехимических проектах, гражданских застройках города. На новогодние праздники часто приезжал к родственникам в Иркутск. Так через общих знакомых он узнал телефон и адрес девушки, подготовил подарок и подослал брата в роли курьера…

А на ужин в ресторан пригласил уже лично. И Любовь не отказала.

- Сразу произвел впечатление начитанного и вежливого человека, чем и привлек, - с улыбкой вспоминает девушка первое свидание. - Так мы начали общаться. А когда пришло время улететь обратно в Москву, он пообещал вернуться и сдержал свое слово.

Влюбленные проводили больше времени вместе и строили совместные планы на жизнь. Илья устроился на новую работу - на Иркутский завод полимеров, который строится в северном Усть-Куте. Скоро встал вопрос о переезде.

- Нисколько не сомневаясь, решили - надо перебираться! - рассказывает Любовь. - Я оставила должность HR-специалиста в автомобильном холдинге в Иркутске и тоже обратилась в отдел персонала ИЗП. Тем более, Илья каждый день говорил, что компания достойная, поощряет инициативу и труд. Меня приняли! Новые коллеги встретили очень тепло, помогали, с самого начала было очень комфортно.

В октябре влюбленные вместе поселились в Усть-Куте. Романтично, совсем, как во время строительства БАМа, когда в северный город ехали целыми семьями…

РАБОТА В РАДОСТЬ

И пара не пожалела о решении! Вместе даже трудиться приятнее. Любовь занимается подбором сотрудников, а теперь еще профориентацией местных школьников (в школах Киренска и Усть-Кута созданы ИНК-Классы, где школьники проходят профобучение, которое поможет им при поступлении в отраслевые вузы). А Илья вырос с инженера по капитальному строительству до руководителя проектов строительства.

- Чем дальше - тем интереснее. Каждый из нас любит свою работу, поэтому она нам не кажется в тягость и не мешает личной жизни, наоборот, еще больше сплочает. Некоторые вопросы мы решаем вечером за чаем, советуемся друг с другом, обсуждаем варианты, как решить наши задачи, - делятся молодые.

В свободное время пара тоже не скучает. Благо, в городе есть, где провести досуг, заняться спортом и просто отдохнуть. Три раза в неделю Любовь и Илья ходят тренажерный зал, по выходным - в бассейн или кинотеатр, в теплую погоду с удовольствием гуляют по городу. В Усть-Куте у них уже появились любимые места, а теперь хотят сходить в поход в лес и в горы - природа здесь очень красивая.

В отпуск пара ездит на Байкал. Для них озеро связано с особыми воспоминаниями.

- Летом в свой день рождения Илья сделал мне предложение на нашем любимом месте на Байкале, на самой высокой точке Тажеранских степей - пике Тан-Хан, - говорит Любовь. - Поженились мы в памятную дату, 25 января, - это день свадьбы моих бабушки и дедушки, которые вместе уже 63 года!

Молодожены очень любят свою родину - Иркутскую область и просторы Байкала.

- Именно понимание того, что ИНК работает во благо нашего региона, придает сил, чтобы просыпаться каждый день и продолжать идти с командой в одном направлении, - продолжает Любовь. - Пока наша с Ильей цель - дойти до конца проекта и увидеть первый продукт завода, осознать, что все это было не зря! И в следующий проект Иркутской нефтяной компании мы тоже с удовольствием войдем вместе.

КСТАТИ

Блиц-опрос ко Дню влюбленных

- Как найти свою любовь?

- Общайтесь, занимайтесь любимым делом, не сидите дома, найдите хобби по душе, больше проводите время с друзьями, знакомьтесь с разными людьми. В жизни столько всего интересного, получайте от этого удовольствие и жизнь обязательно приведет вас к вашему человеку! - уверены молодожены.

- Как считаете, в чем секрет семейного счастья?

- Конечно же, доверие, забота и уважение - к партнеру, его выбору, мнению и так далее, - уверены Любовь и Илья.

- Отмечаете ли 14 февраля?

- Нет, мы стараемся радовать друг друга, проявлять заботу и внимание независимо от дат. Например, Илья часто делает мне подарки, привозит сладости после работы, а я готовлю его любимые блюда, пеку тортики.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«За мужем - хоть на север!»

Еще одна пара - Максим и Наталья Козловы - прошлым летом переехали в Усть-Кут.

Семья Козловых. Фото: личный архив

- Выходя замуж за Максима, я понимала, что в связи с его профессией у нас в жизни будет много переездов и не всегда в крупные города, - откровенничает Наталья. - Нас заинтересовал проект строительства Иркутского завода полимера, так как есть нестандартные задачи и нестандартные решения, а это всегда возможность для развития.

На заводе Максим трудится руководителем проектов строительства, а Наталья - ведущим менеджером по персоналу.

Стала «женой декабриста» и Люция Абдуллина, в прошлом году переехавшая вместе с сыном и супругом в Иркутск. Поначалу она волновалась, сможет ли найти хорошую работу и адаптироваться к жизни на новом месте. Сейчас Люция - ведущий инженер проекта в отделе теплогазоснабжения и межцеховых коммуникаций.

- Супругу хотелось расти в карьерном плане, поэтому он разместил свое резюме и через какое-то время его пригласили в Иркутскую нефтяную компанию, - вспоминает Люция. - И мне на Иркутском заводе полимеров тоже предложили деятельность, близкую к моему профилю. Рада, что согласилась, так как получаю навыки, которые однозначно пригодятся мне в будущем. Ну а дом, конечно же, всегда там, где семья: мои любимые муж и сын.

Семья Абдуллиных. Фото: личный архив

Иркутская нефтяная компания реализует строительство завода полимеров в Усть-Куте в рамках создания газохимического кластера, включающего объекты по добыче, подготовке, транспорту и переработке газа. Производственная мощность составит 650 тысяч тонн товарной продукции в год. Благодаря запуску объекта в Усть-Кутском районе будет создано 1 600 новых рабочих мест.