Думал, что ей 19. В Улан-Удэ кондуктор трамвая высадил школьницу в 30-градусный мороз. Фото: Управление трамвая Улан-Удэ

- Никогда не жаловалась, но это не вмещается ни в какие ворота, - написала в местном паблике жительница Улан-Удэ. Женщина рассказала, что ее дочку-школьницу кондуктор высадил на 30-градусный мороз, хотя на ее банковской карте были деньги.

- Ребенок плачет, испугался, а если телефона не было бы, батарея села бы? Как такое возможно? – сетует сибирячка.

В комментариях к посту мать подростка поддержали. Многие вспомнили о законе, который вовсе запрещает выгонять несовершеннолетних из общественного транспорта даже при отсутствии денег. Другие отметили, что в Бурятии этот случай далеко не первый.

- Боже мой, куда катится наш мир? Из-за 20 рублей высадить ребенка на мороз. А пассажиры, что не могли заступиться и заплатить? – удивляются пользователи сети.

В день публикации поста в городском Управлении трамвая заявили, что начата внутренняя проверка. Также представители предприятия объяснили, почему у 13-летней девочки не прошла оплата.

- Со слов кондуктора на момент оплаты терминал показал, что карта находится в стоп-листе, - рассказали корреспонденту «КП»-Иркутск в организации. - В стоп-лист карта попадает, если за предыдущую поездку на ней было недостаточно средств на момент транзакции

Оказалось, что с такой проблемой уланудэнцы в трамваях сталкиваются часто. При этом, чтобы перестать быть должником, мало лишь пополнить баланс. Деньги необходимо внести на счет в личном кабинете, либо позвонить в рабочее время на горячую линию. Однако выяснилось, что об этом не в курсе даже взрослые пассажиры.

Но несмотря на стоп-лист по закону кондуктор должен был позволить ребенку продолжить поездку, а не указывать на дверь. И на этот вопрос в управлении дали ответ. Работник трамвая посчитал, что перед ним далеко не школьница, а как минимум студентка 18-19 лет. В том, что это не ребенок, мужчина был уверен на сто процентов.

- Сам кондуктор молодой, работает на предприятии всего месяц, за этот период жалоб на него не поступало, с инструкцией о недопустимости высадки детей ознакомлен при трудоустройстве, - отмечает руководство сибиряка.

В организации поспешили просмотреть камеры наблюдения, которых в салоне установлено пять, но даже по кадрам тяжело определить возраст подростка. Видно, что молодая пассажирка одета в серую куртку и черную шапку, на ее лице была защитная маска, в руках небольшая сумка. После разговора с кондуктором школьница вышла из трамвая и пересела в следующий, где смогла объяснить ситуацию и доехать до нужно остановки.

Женщину и ее 13-летнюю дочь пригласили лично встретиться с руководством предприятия для решения конфликта. Тем временем информация дошла до главы столицы Бурятии.

- Считаю недопустимым высадку детей из общественного транспорта в любое время года, зимой или летом, - заявил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. - Руководителям маршрутов всего общественного транспорта указано провести внеочередной инструктаж водительского состава и кондукторов о правилах перевозки несовершеннолетних пассажиров.

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