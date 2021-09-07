«У меня у самой дети, я бы так не поступила»: кондуктор, которая якобы выгнала из трамвая 11-летнюю девочку, отрицает свою вину

Кондуктор, которая якобы выгнала из трамвая 11-летнюю девочку, отрицает свою вину. Фото: МУП "Управление трамвая"

- У меня у самой есть дети, я бы никогда так не поступила, - цитируют кондуктора в пресс-службе МУП «Управление трамвая» Улан-Удэ. В сети продолжают обсуждать поведение женщины, которая якобы выгнала 11-летнюю школьницу из транспорта, так как у нее не сработал электронный проездной. Ситуацию прокомментировали на предприятии, где работает кондуктор, и, просмотрев запись с камер видеонаблюдения, агрессии в ее действиях там не увидели. Школьница вышла из вагона сама, без ссор и ругани.

- Девочка не смогла оплатить проезд, так как ее карта находилась в «стоп-листе», кондуктор объяснила, как разблокировать карту, и продолжила обилечивать других пассажиров, - рассказали в «Управлении трамвая» корреспонденту «КП»-Иркутск». - В этот момент ребенок самостоятельно покинул трамвай на остановке улица Бабушкина. Требований покинуть салон со стороны кондуктора не было. Косвенно это подтверждается поведением других, рядом стоящих пассажиров на видео.

Судя по всему, женщина даже не понимала, к чему может привести эта ситуация. Мать четвероклассницы потребовала от руководства уволить кондуктора. Однако с ней на предприятии не согласились и пока ограничились лишь написанием объяснительной и профилактической беседой. Вместе с этим, ситуацией заинтересовалась администрация Улан-Удэ.

- Мы запрашиваем информацию в депо и выясняем все обстоятельства случившегося, - рассказали корреспонденту «КП»-Иркутск» в пресс-службе мэрии.

Также в «Управлении трамвая» рассказали, что обвиняемая в жестоком обращении с ребенком сотрудница была ознакомлена с инструкцией о недопустимости высадки детей из общественного транспорта и поставила в ней свою подпись.

Напомним, в одном из интернет-пабликов было опубликовано видео, на котором видно, как в трамвае кондуктор с терминалом подходит к девочке, чтобы та заплатила за проезд. Однако электронный проездной оказался в «стоп-листе», а позже ребенок вышел из салона. По неподтвержденной информации, школьнице пришлось идти домой пешком на протяжении шести километров. Также есть сообщения, что четвероклассница после случившегося боится ездить одна в общественном транспорте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Четвероклассница из Улан-Удэ прошла пешком 6 километров после того, как кондуктор выгнала ее из трамвая. У девочки не сработал электронный проездной. (подробности)