Не мог встать на лапки, а теперь резвится с другими хищниками. Раненого волчонка вернули к жизни в Иркутске

Таким привезли волчонка в зоопарк. Фото: Сибирский зоопарк в "Инстаграме".

"Волчонок не ходит, лапки трясутся, а задние - вообще не держат…" - когда прошлым летом в Сибирский зоопарк в Иркутске привезли раненого двухмесячного малыша, никто и не знал, как сложится его судьба, как его выхаживать, и сможет ли он когда-нибудь бегать и резвиться, как сородичи.

Тогда серому комочку с большими грустными глазами поставили тяжелый диагноз - перелом бедра и рахит.

- Причин не знаем. Может кто-то пнул, может так неправильно кормили, что волчонок прыгнул и сам сломал... Подробности никто не расскажет, - говорили в зоопарке.

Малыша назвали Вуком. Фото: Сибирский зоопарк в "Инстаграме".

Иркутяне просто привезли животное в зоопарк, сказав, что забрали его у знакомых в Бурятии, и оставили. Здесь малыша назвали Вук и решили во что бы то ни стало поставить его на ноги, то есть на лапы.

- Оперировать и фиксировать осколки ветеринары посчитали, в данном случае, нецелесообразным. Закатать волчонка в гипс от когтей до хвоста нереально, - объяснили сотрудники зоопарка.

Лечили кроху любовью и заботой. Фото: Сибирский зоопарк в "Инстаграме".

Консультировались и с ветклиниками, и даже с детским врачом-травматологом. Выработали тактику лечения: минимум движений, максимум любви и заботы. Кроху 2,5 месяца носили на прогулки на руках, пока нагрузка на задние лапки была под запретом.

Волчонка 2,5 месяца носили на руках, пока лапки заживали. Фото: Сибирский зоопарк в "Инстаграме".

И Вук ожил! Начал расти, хорошо кушать, понемногу учился держаться на лапках, а потом и резвиться по вольеру. К осени его перевезли в Листвянку, и там он быстро подружился со своей новой соседкой - молоденькой волчицей Дашей и еще одним хищником по кличке Тимур.

Вук стал расти и крепнуть. Фото: Сибирский зоопарк в "Инстаграме".

Теперь, спустя девять месяцев после приезда в зоопарк, Вука не узнать.

- Посмотрите, какой красавец вырос из несчастного волчонка, от которого кто-то отказался, - восторгаются в Сибирском зоопарке. - Вук удивительный, очень дружелюбный, молодой и озорной. И хотя легкая хромота видна, теперь он здоров, и с удовольствием носится с другими волками.

И теперь он здоровый красивый волк! Фото: Сибирский зоопарк в "Инстаграме".

За 9 месяцев Вук вырос и выздоровел, только слегка хромает. Фото: Сибирский зоопарк в "Инстаграме".

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