Экономист из Иркутска «одела» недоношенных малышей в вязаные шапочки и пинетки размером с мизинец. Фото: архив Наталии Петровской.

Крошечные пинетки и шапочки новорожденным малышам связала иркутянка Наталия Петровская. Мама двух девочек увидела в соцсетях, как рукодельницы сшили яркие одеяла для реанимации Ивано-Матренинской детской больницы, подарив маленьким пациентам частичку дома.

К слову, опыт в вязании у сибирячки богатый – еще в детстве маленькая Наташа пристально наблюдала, как мама легко справляется с шерстью и спицами и захотела также. Вдохновившись идеей, женщина взялась за дело, попросив маму помочь. Работа выдалась кропотливой – взрослому человеку эти носочки в пору разве, что на палец. К тому же обязательным украшением изделий ручной работы стали бантики и узоры.

Эти пинетки подойдут даже для самых маленьких новорожденных деток. Фото: архив Наталии Петровской.

- Я всегда восхищалась работой врачей, особенно детских, - признается Наталия Петровская. - Уверена, что они делают самое важное дело в мире – спасают жизни малышей. Сама я экономист по профессии, а моя мама – операционная медицинская сестра.

Вязанные носочки и шапочки женщины передали врачам Ивано-Матренинской детской клинической больницы. Там традицию дарить пациентам сюрпризы уже назвали «Эстафетой добра».

В больнице традицию дарить пациентам подарки назвали "Эстафетой добра". Фото: Ивано-Матренинская детская клиническая больница.

-Такие подарки радуют сотрудников отделения и нужны для малышей всегда, причем самых разных размеров – от совсем крохотных, для недоношенных детей, до обычных, для новорождённых, - рассказала заведующая отделением анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии №2 Наталья Геннадьевна Алейникова.

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