Иркутянки сшили яркие одеяла для реанимации Ивано-Матренинской детской больницы. Фото: Ивано-Матренинская детская клиническая больница

Две иркутские рукодельницы решили хоть как-то помочь ребятишкам переживать тяжелые времена во время болезней – они сшили разноцветные одеяла для отделения реанимации Ивано-Матренинской клинической больницы. Об этом рассказали в самом медицинском учреждении.

Девушки пожелали остаться неизвестными, лишь назвали свои имена – Арина и Ольга. Они рассказали медработникам, что вдохновились примером российских женщин, которые вяжут носки и шапочки для недоношенных малышей.

- Мы очень благодарны неравнодушным людям, - говорит старшая сестра отделения реанимации ОГАУЗ ГИМДКБ Наталья Исакова. – Особенно приятно, что эти милые одеяла сшиты своими руками, что у них оригинальные расцветки, и они выглядят, как домашние, а не как казенные – это для детей в нашем отделении важно.

Читайте также:

«Омикрон» заразен как корь: врачи из Иркутска считают, что переболеет каждый. Для заболевших омикроном детей в Иркутске освобождают отделения инфекционной больницы (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08