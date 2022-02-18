ЕГЭ в Иркутске 2022: какие новшества ждут выпускников Фото: Олег ЗОЛОТО

Предметы для сдачи ЕГЭ в Иркутске 2022 уже выбраны, выпускникам осталось как следует подготовиться и настроиться на этот важный этап. Волнительно, конечно, но, когда знаешь, что тебя ждет, то и чувствуешь себя спокойнее. «КП»-Иркутск выяснила, какое в этом году расписание экзаменов, как изменятся задания, и сыграет ли роль пандемия.

ЕГЭ в Иркутске 2022: что изменится

Начнем с того, что нынче на экзамены пойдут 14354 жителей области, в том числе 13606 одиннадцатиклассников, остальные - те, кто, допустим, не сдавал в прошлые годы.

- На основной период записались - 14207 человек, на досрочный - 187, - рассказали в региональном министерстве образования. - Кроме того, 17 десятиклассников решили сдать экзамены по уже изученным дисциплинам.

В этом году выпускников ждут новшества в КИМах по всем предметам: какие-то заменят, а какие-то просто добавят или уберут. Так, например, в базовой математики появилась еще одна задачка, а в профильной - наоборот, стало на одну меньше. На экзамен по истории отводится теперь не 235 минут, а 180, по обществознанию - не 235 минут, а 210. На английский язык, наоборот, время чуть увеличили. А в экзаменационной работе по литературе разрешили обращаться к зарубежным произведениям и заглядывать в орфографический словарь. Количество возможных баллов, кстати, тоже в некоторых дисциплинах поменялось.

Новшеств много, подробнее узнать о них можно на сайте Федерального института педагогических измерений. Главное, говорят в Рособрнадзоре, сложнее экзамен не станет.

ЕГЭ в Иркутске 2022: расписание известно

Ребята уже сейчас могут настраиваться на определенную дату и планировать подготовку.

- Досрочный период планируется в период с 21 марта по 18 апреля, основной - с 26 мая по 2 июля, а дополнительный - с 5 по 20 сентября, - сообщили в минобре Приангарья.

Повлияет ли коронавирус на организацию единого госэкзамена? Пока специалисты затрудняются ответить, но надеются, что ЕГЭ пройдет по намеченному расписанию. А вот меры профилактики, вероятнее всего, сохранятся - соцдистанция, маски и санитайзеры в пандемию будут только в помощь.

Добавим, что ближайшее испытание для выпускников - пересдача итогового сочинения (изложения) 4 мая, но это для тех, кто не получил зачет в декабре. Большинство, 97% экзаменуемых, этот этап прошли успешно. Напомним, это обязательное условие, чтобы получить допуск к ЕГЭ.

А теперь про ГИА. Для девятиклассников сроки экзаменов немного иные: досрочный период запланировано провести с 21 апреля по 17 мая, основной - с 20 мая по 2 июля, дополнительный - с 5 по 24 сентября. Новшеств в заданиях в этом году нет. Обязательное условие для допуска - прохождение итогового собеседования по русскому языку.

КОНКРЕТНО

Расписание ЕГЭ в Иркутске 2022

Досрочный период

21 марта - география, литература, химия

24 марта - русский язык

28 марта - математика (базовый, профильный уровни)

31 марта - иностранные языки (за исключением «говорения»), история, физика

1 апреля - иностранные языки («говорение»)

4 апреля - информатика и ИКТ

7 апреля - обществознание, биология

Резерв

11 апреля - география, химия, иностранные языки («говорение»), литература, история

13 апреля - иностранные языки (за исключением «говорения»), информатика и ИКТ, физика, обществознание, биология

15 апреля - русский язык

18 апреля - математика

Основной период ЕГЭ в Иркутске 2022

26 мая - география, литература, химия

30 мая - русский язык

31 мая - русский язык

2 июня - математика (профильная)

3 июня - математика (базовая)

6 июня - история, физика

9 июня - обществознание

14 июня - иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), биология

16 июня - иностранные языки («Говорение»)

17 июня - иностранные языки («Говорение»)

20 июня - информатика и ИКТ

21 июня - информатика и ИКТ

Резерв

23 июня - русский язык

24 июня - география, литература, иностранные языки («Говорение»)

27 июня - математика Б, П

28 июня - иностранный язык (за исключением раздела «Говорение»), биология, информатика и ИКТ

29 июня - обществознание, химия

30 июня - история, физика

2 июля - по всем учебным предметам

Дополнительный период

5 сентября - математика (базовая)

8 сентября - русский язык

20 сентября резерв - математика (базовая), русский язык

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Где узнать подробности

По вопросам организации и проведения ЕГЭ можно звонить на горячую линию минобра Приангарья 8 (3952) 53-26-79 или регионального центра обработки информации 8 (3952) 53-40-84.