ЕГЭ в Иркутске 2022: какие новшества ждут выпускников
Фото: Олег ЗОЛОТО
Предметы для сдачи ЕГЭ в Иркутске 2022 уже выбраны, выпускникам осталось как следует подготовиться и настроиться на этот важный этап. Волнительно, конечно, но, когда знаешь, что тебя ждет, то и чувствуешь себя спокойнее. «КП»-Иркутск выяснила, какое в этом году расписание экзаменов, как изменятся задания, и сыграет ли роль пандемия.
ЕГЭ в Иркутске 2022: что изменится
Начнем с того, что нынче на экзамены пойдут 14354 жителей области, в том числе 13606 одиннадцатиклассников, остальные - те, кто, допустим, не сдавал в прошлые годы.
- На основной период записались - 14207 человек, на досрочный - 187, - рассказали в региональном министерстве образования. - Кроме того, 17 десятиклассников решили сдать экзамены по уже изученным дисциплинам.
В этом году выпускников ждут новшества в КИМах по всем предметам: какие-то заменят, а какие-то просто добавят или уберут. Так, например, в базовой математики появилась еще одна задачка, а в профильной - наоборот, стало на одну меньше. На экзамен по истории отводится теперь не 235 минут, а 180, по обществознанию - не 235 минут, а 210. На английский язык, наоборот, время чуть увеличили. А в экзаменационной работе по литературе разрешили обращаться к зарубежным произведениям и заглядывать в орфографический словарь. Количество возможных баллов, кстати, тоже в некоторых дисциплинах поменялось.
Новшеств много, подробнее узнать о них можно на сайте Федерального института педагогических измерений. Главное, говорят в Рособрнадзоре, сложнее экзамен не станет.
ЕГЭ в Иркутске 2022: расписание известно
Ребята уже сейчас могут настраиваться на определенную дату и планировать подготовку.
- Досрочный период планируется в период с 21 марта по 18 апреля, основной - с 26 мая по 2 июля, а дополнительный - с 5 по 20 сентября, - сообщили в минобре Приангарья.
Повлияет ли коронавирус на организацию единого госэкзамена? Пока специалисты затрудняются ответить, но надеются, что ЕГЭ пройдет по намеченному расписанию. А вот меры профилактики, вероятнее всего, сохранятся - соцдистанция, маски и санитайзеры в пандемию будут только в помощь.
Добавим, что ближайшее испытание для выпускников - пересдача итогового сочинения (изложения) 4 мая, но это для тех, кто не получил зачет в декабре. Большинство, 97% экзаменуемых, этот этап прошли успешно. Напомним, это обязательное условие, чтобы получить допуск к ЕГЭ.
А теперь про ГИА. Для девятиклассников сроки экзаменов немного иные: досрочный период запланировано провести с 21 апреля по 17 мая, основной - с 20 мая по 2 июля, дополнительный - с 5 по 24 сентября. Новшеств в заданиях в этом году нет. Обязательное условие для допуска - прохождение итогового собеседования по русскому языку.
КОНКРЕТНО
Расписание ЕГЭ в Иркутске 2022
Досрочный период
21 марта - география, литература, химия
24 марта - русский язык
28 марта - математика (базовый, профильный уровни)
31 марта - иностранные языки (за исключением «говорения»), история, физика
1 апреля - иностранные языки («говорение»)
4 апреля - информатика и ИКТ
7 апреля - обществознание, биология
Резерв
11 апреля - география, химия, иностранные языки («говорение»), литература, история
13 апреля - иностранные языки (за исключением «говорения»), информатика и ИКТ, физика, обществознание, биология
15 апреля - русский язык
18 апреля - математика
Основной период ЕГЭ в Иркутске 2022
26 мая - география, литература, химия
30 мая - русский язык
31 мая - русский язык
2 июня - математика (профильная)
3 июня - математика (базовая)
6 июня - история, физика
9 июня - обществознание
14 июня - иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), биология
16 июня - иностранные языки («Говорение»)
17 июня - иностранные языки («Говорение»)
20 июня - информатика и ИКТ
21 июня - информатика и ИКТ
Резерв
23 июня - русский язык
24 июня - география, литература, иностранные языки («Говорение»)
27 июня - математика Б, П
28 июня - иностранный язык (за исключением раздела «Говорение»), биология, информатика и ИКТ
29 июня - обществознание, химия
30 июня - история, физика
2 июля - по всем учебным предметам
Дополнительный период
5 сентября - математика (базовая)
8 сентября - русский язык
20 сентября резерв - математика (базовая), русский язык
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Где узнать подробности
По вопросам организации и проведения ЕГЭ можно звонить на горячую линию минобра Приангарья 8 (3952) 53-26-79 или регионального центра обработки информации 8 (3952) 53-40-84.