Работала за еду и смотрела Тик-Токи. Попавшая в рабство жительница Бурятии, рассказала как на самом деле жила в неволе

Дом, где жила мать с двумя детьми. Фото: Юрий Козлов

Все запутаннее становится история с матерью двух детей из Бурятии, которая якобы попала в рабство, уехав на заработки на ферму под Воронежем. Напомним, о женщине Соелме рассказали волонтеры из организации «Альтернатива», которая занимается освобождением людей из рабства. По словам волонтеров, почти 2 года назад Соелма начала работать дойщицей на ферме и присматривать на стадом коров. Владельцы фермы, которыми оказались двое братьев не отпускали ее оттуда и заставили жить с одним из рабочих.

ТЫ НИКОМУ НЕ НУЖНА ДОМА, ОСТАВАЙСЯ

«КП»-«Иркутск» уже во второй раз удалось связаться с Соелмой. Во время первого нашего звонка она не успела полностью рассказать свою историю, так как вместе с волонтерами шла писать заявление в полицию. Женщина лишь успела поведать, что приехала на заработки по совету знакомых. Правда, за месяц работы не получила ни копейки и вместе с детьми жила в вагончике. После того, как она высказал свои претензии к одному из хозяев, тот накричал на нее и заставил встать на колени.

Второй наш звонок застал ее в московской гостинице. Женщина продолжила начатый рассказ.

- Я отказалась вставать на колени, тогда он сломал мой телефон и ударил, - рассказывает «КП»-«Иркутск» Соелма. – Затем сказал, собирать вещи, и попросил брата отвезти меня и детей до трассы, чтобы я уехала оттуда сама. Однако поймать машину я не смогла. Да и ехать без денег и документов было некуда. Паспорт я потеряла.

По словам Соелмы, когда она стояла у обочины, мимо проезжал один из работников фермы. Он подобрал женщину и предложил ехать обратно.

- Он сказал – мол, кому ты там дома нужна, оставайся, - продолжает Соелма. – Пришлось оставаться и продолжить работать. Трудилась не только на ферме, но и в огороде. Деньги мне все также не платили, давали только небольшие суммы на продукты от 2500 до 4000 руб. С одним из хозяев мы ездили в магазин и я закупалась необходимым.

СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ С НОВЫМ РАБОТНИКОМ

В прошлом году в вагончик к Соелме подселили другого работника фермы. По словам женщины, она была не против нового соседа.

- Мы начали жить вместе по обоюдному согласию, - говорит Соелма. – У нас начались отношения. Первое время он вел себя нормально. Но затем начал орать на детей, если они шалили и даже поднимал руку. А им ведь было 2 и 4 года. Я орала на него в ответ. Когда он выпивал, мог дать спиртное ребятишкам. При этом говорил, что любит меня и никому не отдаст.

С работником Соелма прожила вместе почти полтора года. Пока в январе 2022-го у них не произошел очередной скандал. Мужчина приревновал любимую, когда ей позвонила сестра с телефона мужа. Сожитель Соелмы подумал, что это любовник и устроил истерику.

- Я ответила: Да, представь себе, это любовник, - говорит Соелма. – После этого он ударил меня, и мы подрались.

После этого Соелма все же попросила помощи у сестры и сказала, что хочет поскорее выбраться с фермы. Та связалась с волонтерами, и те приехали и забрали мать с двумя детьми.

Вопросов в этой истории пока больше чем ответов. В любом случае, решать, действительно ли Соелма была в рабстве или нет, предстоит правоохранителям. Кстати, женщина уже написала заявление в полицию. Заинтересовались делом землячки и в Бурятии. Ситуацию на контроль взял Глава республики Алексей Цыденов.

Синяки Соелмы. Фото: организация "Альтенатива"

НА ПРИВЯЗИ НЕ СИДЕЛА

Ну а что же те самые братья, которых Соелма называет рабовладельцами? Чтобы узнать про них подробнее, корреспонденты «КП»-«Воронеж» съездили в Новоусманский район, к тому самому дому и той ферме, где трудилась женщина. А также поговорили с местными жителями.

- Что на привязи ее не держали, это точно, - говорит один из прохожих. -Но ходила она недалеко – только по нашей улице. Дети ее, мальчик и девочка диковатые были. Не сказать, чтобы они голодали, на ферме всегда можно найти что поесть. Но давали им конфетку, брали так, что понятно было – сладостями не избалованы. Как и мама с сожителем неухоженные бегали, но ничего не поделаешь ферма, грязь, навоз. Хотя мама стирала вещи, видели, как вешала на веревку.

- Моей сестре она жаловалась, что ее убить хотят, -говорит еще одна прохожая. - Вроде как за непослушание. А может за то, что убежать хотела.

ПО НОЧАМ ЗАВИСАЛА В ТИК-ТОКЕ И ИНСТАГРАМЕ

Также журналисты поговорили с дядей хозяев фермы.

- Женщина, которая все это написала в соцсетях говорит неправду, - сказал он. - Мои племянники едва ли не больше своих работников на ферме вкалывают. А ей осенью построили дом. Там она жила со своим мужчиной. Я недавно приехал, увидел, что у этой работницы под глазом синяк. Пошутил, спросил: «Двуногий бычок, что ли ударил?». На мужа намекнул. Сказала, что оступилась, упала.

Еще один брат владельцев и вовсе заявил, что у Соелмы даже был мобильный телефон с выходом в Интернет. И якобы, она даже снимала ролики для Тик-Тока. Так это или нет, мы спросили у самой Соелмы.

- Да, это правда, телефон у меня появился недавно, - отвечает Соелма. – Заходила в Тик-Ток и инстаграм. В основном выходила ночами, чтобы сожитель не видел.

В конце беседы с Соелмой, у которой вновь намечается встреча с волонтерами, спрашиваю, какие у нее сейчас главные претензии к владельцам фермы?

- Их несколько, - заключает она. – Это грубое отношение ко мне, включая рукоприкладство, работа без зарплаты и договора. Ну и плохие условия проживания.

По словам волонтеров, помимо правительства Бурятии, историей Соелмы заинтересовались депутаты от Воронежской области и Бурятии. Кроме того, и следователи уже вышли на женщину. Заявление уже рассматривается в полиции. А неравнодушные люди шлют игрушки и одежду для детей Соелмы.Сейчас женщине помогают восстановить документы, чтобы отправить ее домой в Бурятию. Там их ждут родные.

КОММЕНТАРИЙ СК

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