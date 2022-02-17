Бежать помогла подруга. Попавшая в секс-рабство жительница Бурятии рассказала, как ей удалось спастись Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Стали известны новые подробности истории жительницы Бурятии Софьи (имя изменено), которая попала в рабство с двумя детьми, после того, как уехала на заработки в Москву. Напомним, об этом случае на своей страничке в соцсетях рассказали волонтеры из организации «Альтернатива», которая занимается освобождением людей из рабства. По словам волонтеров, 2 года назад Софье предложили переехать из родного села на заработки в Москву. Она взяла двух маленьких детей и отправилась в поисках счастья. Однако в столице, женщину перевезли в Воронежскую область. Сказали, что якобы там есть вакансия доярки на ферме. Однако хозяева фермы не отпускали ее якобы, превратили ее в рабыню.

- Помимо того, что ее не отпускали оттуда, так еще заставили жить с работником этой фермы, - пишут волонтеры «Альтернативы». - Мужчина якобы насиловал ее, избивал детей и наливал им алкоголь. Соня пыталась сбежать

Выбраться ей удалось только на днях. Как? Точно пока неизвестно. Вроде как помогла подруга. Сейчас помощь ей оказывают волонтеры «Альтернативы».

«Комсомолке» удалось связаться с Софьей в тот момент, когда в Москве она вместе с волонтерами отправилась писать заявление в полицию. Женщина прямо на ходу рассказала некоторые подробности.

- Уехать на заработки мне предложили знакомые, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» Софья. – Когда мы с детьми 2 и 4 лет приехали в Воронеж, первый месяц работы на фермы все было нормально. Я трудилась дойщицей, мы жили в вагончике. Но деньги я так и не получила. Я спросила, когда будут деньги? Два брата – владельцы фермы, ответили, что пока у них проблемы и свои дела. Получается, я работала за еду.

Волонтеры опубликовали якобы раны на лице женщины, попавшей в рабство. Фото: организация "Альтернатива"

Вскоре у Софьи не выдержали нервы и она высказала начальству свои недовольства отсутствием зарплаты и нормальных условий проживания.

- Он психанул, сломал мой телефон и приказал встать на колени и извиниться, - продолжает Софья. – Я отказалась и сказала ему, чтобы сам встал на колени. После чего он меня ударил. Я сразу сказала, что уезжаю домой. Они ответили: Да дома ты никому не нужна!

Что было дальше, Софья рассказать не успела, так как зашла в отдел полиции писать заявление. Так что вопросов в этой истории меньше пока не стало. Зато история уже дошла до Бурятии. Там на контроль эту ситуацию взял Глава Алексей Цыденов.

- Направим запрос в следственные органы, правительство возьмет на контроль расследование данной вопиющей ситуации, которая стала известна СМИ, - отметил Алексей Цыденов. – Кроме этого, помощь женщине и детям окажут социальные службы республики.

Подключилась и уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова. Она связалась с волонтерами движения «Альтернатива» для помощи женщине.

- Сейчас нашей землячке делают паспорт, далее отправят домой, - рассказала Юлия Жамбалова .- С детками все нормально, с ними работают психологи.

«Комсомолка» следит за развитием событий в этой истории. Возможно, вскоре появятся новые подробности.

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