Масленица в Иркутске 2022. Игры, забавы, традиции, когда отмечаем Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Блины, веселье и забавы. Горячо любимый сибиряками праздник - Масленица в Иркутске 2022 – уже совсем близко. В этом году дни народных гуляний приходятся на неделю с 28 февраля по 6 марта. Дата, если вы помните, всегда меняется – Масленицу в Иркутске 2022 отмечают за неделю до начала Великого поста. По традиции, на этой неделе верующим уже нельзя есть мясо, а вот лакомиться блинами да со сливочным маслом и сметанкой – самое оно.

Иркутяне любят Масленицу, ведь кому, как не нам, поскорее хочется, чтобы весна победила зиму – а именно такое значение вкладывается в этот праздник. Считается, что именно с этого дня зимушка уступает, а вместе с ней и морозы. Блины символизируют солнце, а апогеем праздника является сжигание чучела Зимы. Ух, и горячи сибиряки в своем желании поскорее прогнать холода!

И, конечно, отмечается Масленица в Иркутске 2022 всегда с размахом. Гуляния идут всю неделю, но особенно ярко – в воскресенье. Расскажем, где можно будет познакомиться с традициями праздника, где погулять, поесть блинов, а куда сводить детей, чтобы им поведали все о Масленице.

Масленица в Иркутске 2022: Разгуляй в «Тальцах» для школьников

Встреча ласковой весны пройдет в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» для школьных классов. В дни с 28 февраля по 3 марта школы могут приехать сюда, чтобы ребята смогли вдоволь наиграться на свежем воздухе, узнать, как праздновали Масленицу на Руси. Программа рассчитана на час и демонстрируется только по предварительным заявкам. Единственное «но» - принимают за раз не больше 30 человек.

- В нее входит экскурсия «Как Масленицу встретишь, так и год проведешь» по крестьянина Непомилуева, мастер-класс кукла «Мартиничка», которых наши предки делали в конце зимы и дарили друг другу, - рассказывают в «Тальцах». – И в завершении поиграем со школьниками в старинные игры.

После праздника можно будет зайти в Трактир и полакомиться блинами – подробности, цены.

Масленица в "Тальцах" для школьников

Масленица в Иркутске 2022: Гуляй, Масленица!

Масленица в «Тальцах» для всех желающих стать частью народных гуляний пройдет 5 и 6 марта. Оба дня с 12.00 до 16.00 иркутян ждет праздничная программа.

- Готовим игры, забавы, будем водить хороводы, плясать, слушать концерт от фольклорных коллективов, - рассказывают в музее.

Для праздника в «Тальцах» подготовят фотозоны, а еще обещают, что знаменитый масленичный столб – традиционная забава на Масленицу, когда удалые хлопцы, а последнее время на это решаются и не только они, но и красные девицы, забираются на столб за подарками – будет. А еще установят ярмарочные ряды, откроет свои двери трактир с блюдами русской кухни и, конечно, блинами. И сжиганию чучела Зимы – быть! Подробности здесь.

Масленица в "Тальцах" - гуляем 5 и 6 марта

Масленица в Иркутске: Широкая Масленица в Краеведческом музее

Познакомить школьников с традициями проводов зимы обещают и в отделе истории Иркутского краеведческого музея. Там в гости ждут ребят с 1 по 5 классы.

- С 1 по 6 марта в 10.00, 12.00 и 15.00 мы будем проводить интерактивные праздники, будем не только рассказывать, но и показывать, как проводили Масленицу на Руси, - рассказали КП-Иркутск в музее. – Поиграем, ребят ждет просто море позитивных эмоций!

Масленицу в Краеведческом музее Иркутска проведут по заявкам для групп от 10 человек.

Масленица для школьников в Иркутской областном краеведческом музее

Масленица в Иркутске 2022: гуляем по городу или идем в зоопарк

Масленица с размахом всегда отмечается и в центре Иркутска – постоянным адресом праздника является площадь у Дворца спорта «Труд». Там вырастают праздничные шатры со всевозможными угощения и обязательно блинами. Там водят хороводы и играют в самые разные народные игры. Как проведут праздник в этом году, пока не сообщается, исходить будут из эпидемиологических показаний. Пандемия коронавируса продолжает вносить свои коррективы, так в прошлом году на празднике у «Труда» не заявлялось масленичного столба, просто потому, что обрабатывать его после каждого хлопца физически не представлялось возможным. Но в прошлом году свои коррективы внес не только коронавирус, но и погода. Из-за сильного ветра большинство народных гуляний отменили совсем. Каким будет день 6 марта? Пока портал Гисметео обещает солнечную погоду и 0 градусов. Благодать!

Кстати, проводы Масленицы наверняка пройдут и, как обычно, по округам. А еще на 6 марта Иркутский Зоосад также готовит праздничную программу. Начнется она в 13.00. Что ждет ребят и их родителей там – пока держат в секрете.

Масленица в Иркутске пройдет и в Зоосаде

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Каждый день Масленицы празднуется по-разному

Каждый день на масленичной неделе имеет свое название и свои традиции. Так, понедельник – встреча. Начинали печь блины, первый отдавали малоимущим. Невестка из дома свекров шла в свой дом. В этот день начинали и площадь готовить – горки строить. Вторник – заигрыш. В этот день принято было свататься, чтобы после Великого поста сыграть свадьбу.

Масленицу в Иркутске всегда отмечают весело и с размахом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Среда – лакомка. Теща готовила блины и поджидала в гости зятя. Четверг – разгуляй. В этот день начиналась Широкая Масленица. Работы прекращались, начинались гуляния – кулачные бои, игры и соревнования, взятие снежной крепости. Пятница – тещины вечерки. В этот день уже зять звал тещу в гости. Суббота – золовкины посиделки. Молодые невестки приглашали в гости золовок и других родственников супруга.

Воскресенье – проводы. Кульминация праздника. Сжигание Масленицы. Этот день также называют Прощеное Воскресенье, так как принято просить прощение у всех близких перед началом Великого Поста. А еще ходили на кладбище, поминать усопших, и в баню.

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