«Нам не угрожали». У хозяев расстрелянного из арбалета кота полностью сгорел дом под Иркутском

Погорельцы из поселка Стеклянка просят помочь им в беде и убраться на пепелище. Фото: предоставлено семьей Ощепковых

«19 февраля в 05.13 пожарно-спасательные подразделения принимали участие в ликвидации пожара в поселке Стеклянка в СНТ «Нагорье»» - примерно так звучит оперативная информация о пожаре в доме сибиряков Ощепковых. В то раннее февральское утро, убегая из полыхающего дома, им удалось вынести только кота. Того самого, благодаря которым иркутянам, возможно и известна, эта семья. КП-Иркутск писала о них в начале месяца. Барсик, который, живя за городом, любил часто гулять по заснеженным улицам садоводства, однажды, едва не погиб … от стрел, выпущенных из арбалета. В тот день, он не смог даже дойти до дома, хозяйка нашла его лежащим за воротами… но кот еще был жив.

- Я скорее схватила его и повезла в ближайшую ветеринарную клинику, - рассказала тогда Надежда Ощепкова. – Честно сказать, ехала и плакала, так как уже мысленно прощалась с Барсиком. Он был хоть и в сознании, но мяукать уже не мог. Забежала в ветеринарку и спросила, делают ли они эвтаназию животным, думала, что кота не спасти.

Но ветеринары Ульяна Казанцева и Антонина Назарова сотворили чудо, смогли вытащить стрелы, обработать раны и спасти кота. Кто был так жесток к животному, пока неизвестно. Полицейские говорят, это могли быть проезжие «гастролеры», такой вывод напросился после опроса местных жителей. Проверка продолжается.

Спустя чуть больше трех недель Ощепковых настигло новое горе – сгорел дом. Неудивительно, что после этой истории с котом, их начали спрашивать, не связаны ли эти два события.

- Нет, нам не угрожали, у меня даже мысли такой нет, - говорит Надежда Ощепкова. – Это абсолютно точно, я поджог исключаю.

Пока ее мысли официально не подтверждены. В ГУ МЧС России по Иркутской области КП-Иркутск рассказали, что официального заключения по этому пожару пока нет, специалисты работают, выясняют точную причину.

- К нам сегодня приходил дознаватель, он сказал, вероятно, все случилось из-за обогревателя на втором этаже, - говорит Надежда. – Все сгорело, все. Ни документы не вынесли, ничего. Барсика только успели схватить. Опять у кота стресс… Без дома остался… Как и его хозяева…

Ощепковых сейчас разместили знакомые в квартире с черновой отделкой. Одежду им уже собрали, но сейчас требуется и другая помощь.

- Мы просим мужчин прийти помочь нам в субботу, 26 февраля, разгребать пепелище, вывезти мусор с участка. Утром, в 11 часов начнем, адрес: СНТ "Нагорье", улица Цветочная, 270, - продолжает Надежда. – Будет строить дом над гаражом, наверное, он не сгорел. Жить-то где-то надо. У дочери однокомнатная квартира, все мы тут не уместимся. Будем рады, если кто-то сможет помочь стройматериалами, хоть чем-то.

КОНКРЕТНО

Если вы хотите помочь погорельцам:

- приезжайте в субботу, 26 февраля, к 11.00 убираться на пепелище;

- если есть возможность помочь финансово, перевести средства можно на банковскую карту дочери (карты Ощепковых также сгорели в огне): 4274 3201 0174 0085 или по номеру телефона 8-952-613-70-16 Екатерина Викторовна Б.