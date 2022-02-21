Санный спорт по-сибирски: двое грабителей из Тайшета похитили окна со здания и везли их на санях по центру города

Санный спорт по-сибирски: двое грабителей из Тайшета похитили окна и везли их на санях по центру города Фото: ГУ МВД по Иркутской области

То ли насмотрелись санный спорт на Олимпиаде, то ли просто проявили смекалку. Двое жителей Тайшета решили демонтировать пластиковые окна с запертого заброшенного здания и укатить их на самодельных санях, сваренных из металлических труб, прямо по центру города. Операция прошла почти успешно. Приятели с корнем вытащили рамы, погрузили их на сани и почти с такой же скоростью, как саночники на олимпийской трассе, покатили к финишу, а точнее к месту, где планировали спрятать похищенные окна.

Но финишировать сообщникам пришлось гораздо раньше. Посреди трассы горе-грабителей заметил проезжающий мимо наряд ППС. Полицейские бросились догонять пару саночников. Те, заметив преследование, нет, не прибавили газу, а бросив окна, разбежались в разные стороны. Полицейские оказались быстрее. Одного поймали сразу, так как бегал он хуже, чем управлял санями, а второй спрятался в доме, но тоже был задержан. Грабителями оказались двое не раз судимых местных жителя в возрасте 27 и 30 лет.

- Шли мимо дома, увидели хорошие пластиковые окна, - рассказывают в отделе полиции задержанные. – Решили снять их, увезти на санях а затем продать.

Ни спортсмены, ни бизнесмены из приятелей не получились. А вот новую статью в свою биографию «саночники» добавят. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ну а окна вскоре вновь встанут на прежнее место.

Кстати, полицейские Константин Мусиньян, Андрей Солобоев и Вячеслав Кульвинский задержавшие парочку, летом прошлого года спасли девочку, которую преступник держал в заложники в доме. Подробности этой истории читайте ЗДЕСЬ.