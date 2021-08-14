"Он убил моих родных": Уголовник в Тайшете целый день истязал заложницу-школьницу

Захвативший в заложники девочку житель Иркутской области истязал ее. Фото СУ СКР по Иркутской области.

В подробностях страшной трагедии, которая произошла накануне, 13 августа, в городе Тайшет Иркутской области, еще предстоит разобраться следствию. Уже известно, что 45-летний местный житель, который пришел в дом, где 13-летняя школьница жила с бабушкой-опекуном и дядей, был сыном соседки. Стало быть, и с 74-летней женщиной и с ее 48-летним дядей, которых он забил насмерть молотком, был знаком с детства. Как знал и саму семиклассницу, которую взял в в заложницы. Видимо, между ними были какие-то счеты, которые привели к страшной развязке, а ребенок, над которым целый день, по данным следствия, издевался преступник, чудом остался жив.

И это не преувеличение!.

- Установлено, что в 2018 году обвиняемый условно-досрочно освободился из исправительной колонии, расположенной в Нижегородской области, где отбывал наказание за убийство 13-летней девочки, - сообщили подробности в СУ СКР по Иркутской области.

Условно-досрочно у нас освобождают за примерное поведение. Возможно, оно и было. Но как долго? Кроме расследования причин двойного убийства и захвата ребенка в заложники, следователям предстоит разобраться и в том, кто и как следил за жизнью вышедшего из колонии по УДО. Возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Халатность».

Условное освобождение не помешало криминальной натуре "развернуться", когда что-то пошло не по нему. Убить взрослых и снова выбрать в качестве жертвы, над которой можно издеваться, 13-летнюю девочку.

- С чего все началось? – заявил убийца на допросе . – Да ни чего. Я просто схватил молоток и начал наносить множественные удары по голове.

Точный мотив зверства, задержанный пока не объяснил. Но ясно - разговор с дядей школьницы, который длился несколько часов, на повышенных тонах и завершился убийством. Позже преступник убил и его мать. Могла погибнуть и девочка, которой удалось спастись благодаря собственной находчивости и быстроте действий полиции.

«Помоги, меня взял в заложники мужчина, который убил моих родных», - написала она подруге в восемь часов вечера.

Та показала смс матери, а она обратилась в полицию. На помощь к заложнице отправили экипаж ППС.

Полицейские обнаружили, что основной вход в дом заперт снаружи на навесной замок. На стук никто не отзывался. При этом было слышно, что внутри дома кто-то есть.

Полицейские, которые спасли девочку: Максим Лисько, Максим Яковлев и Константин Мусиньян (слева направо) Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- Полицейские приняли решили имитировать отъезд экипажа, - сообщает подробности представитель МВД Ирина Волк. - Оставшимся в засаде патрульным удалось увидеть девушку, которая на секунду появилась у окна. Пока один из сотрудников отвлекал внимание стуком в окно, другие выломали дверь с обратной стороны дома и задержали находившегося внутри мужчину. Им оказался ранее неоднократно судимый 45-летний местный житель. Освобожденную семиклассницу полицейские направили в медицинское учреждение.

Следователи СК допросили мужчину, проверили его показания на месте.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Сегодня по ходатайству следствия с учетом мнения прокурора обвиняемому Тайшетским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Задержанный на допросе. Фото: СУ СК России по Иркутской области

Что касается девочки, то с ней сейчас работают психологи. Известно, что школьница жила с бабушкой, так как ее родная мать лишили родительских прав. Бабушка являлась опекуном. И теперь, если не найдутся другие родственники, готовые взять на себя заботу о ней, ребенка отправят в детский дом.

Следователям предстоит еще проверить факты ненадлежащего исполнения должностных обязанностей органов опеки и попечительства по контролю за этой семьей. Подключилась к выяснению причин трагедии и региональная прокуратура.

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