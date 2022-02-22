Пассажир умер в полете на борту рейса Казачинское-Иркутск Фото: Иван ВИСЛОВ

Трагедия произошла на борту самолета, который вечером, 21 февраля летел по маршруту Казачинское-Иркутск. Прямо в полете, за 30 минут до прибытия в воздушную гавань столицы Приангарья, одному из пассажиров резко стало плохо. Бортпроводники пытались оказать ему первую помощь, но вскоре 47-летний мужчина скончался. Через полчаса самолет прибыл в Иркутск.

- Посадка прошла успешно в 19.50 по местному времени, - комментируют корреспонденту "КП"-"Иркутск" в пресс-службе иркутского аэропорта. - Остальным пассажирам нашими сотрудниками была оказана вся необходимая помощь.

Что стало причиной смерти пассажира предстоит выяснять медикам. По предварительной информации, у мужчины была серьезная болезнь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Готов был сам принять роды»: многодетный полицейский помог спасти роженицу в аэропорту (Подробности)