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22 февраля 2022 0:57

Пассажир умер в полете на борту рейса Казачинское-Иркутск

47-летний мужчина скончался за полчаса до посадки
Андрей СИНЬКОВ
Андрей СИНЬКОВ
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Пассажир умер в полете на борту рейса Казачинское-Иркутск

Пассажир умер в полете на борту рейса Казачинское-Иркутск

Фото: Иван ВИСЛОВ

Трагедия произошла на борту самолета, который вечером, 21 февраля летел по маршруту Казачинское-Иркутск. Прямо в полете, за 30 минут до прибытия в воздушную гавань столицы Приангарья, одному из пассажиров резко стало плохо. Бортпроводники пытались оказать ему первую помощь, но вскоре 47-летний мужчина скончался. Через полчаса самолет прибыл в Иркутск.

- Посадка прошла успешно в 19.50 по местному времени, - комментируют корреспонденту "КП"-"Иркутск" в пресс-службе иркутского аэропорта. - Остальным пассажирам нашими сотрудниками была оказана вся необходимая помощь.

Что стало причиной смерти пассажира предстоит выяснять медикам. По предварительной информации, у мужчины была серьезная болезнь.

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