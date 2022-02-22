Гнали из леса в город и рвали. Стая бродячих собак загрызла косулю в Иркутске Фото: Андрей СИНЬКОВ

Очередной случай нападения бродячих собак. Только на этот раз жертвой разъяренных псов стала косуля. Ее растерзали заживо. Нападение произошло в Академгородке, на улице Лермонтова, недалеко от Сибирского института физиологии и биохимии растений Со РАН. Собаки рвали животное, пока их не спугнули прохожие.

- Такие нападения собак на животных в этом районе бывали и раньше, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» директор питомника «К-9» Вячеслав Славин. – Прошлым летом мы уже спасли там одну косулю. Там же окраина рядом лес, в котором живут своры диких крупных псов. Обычно они гонят косуль в город и прямо на ходу рвут их. Спастись в этом случае, у косули шансов нет. Пока она бежит по городским улицам, сильно травмируется. Может застрять в каком-нибудь заборе.

По словам Вячеслава Славина, своры собак в этом районе также могут образовываться из-за садоводств, которые находятся поблизости. Со временем, у псов, которых выбрасывают дачники, образуется охотничий инстинкт. Вот они и начинают нападать на косуль, белок и зайцев.

- А вот на людей такие собаки вряд ли нападут, так как у них выработался охотничий инстинкт именно на животное, а не на человека, - продолжает Вячеслав Славин. – Что касается отлова, то в садоводствах этим обязаны заниматься именно руководство СНТ.

Что касается этого нападения, то на место выезжали полицейские. Правда, к этому моменту, растерзанное животное уже убрали.

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