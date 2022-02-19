Как будто отбился от медведя. Бродячие собаки едва не загрызли иркутского тренера, когда он спасал от них щенка

Иркутский тренер Андрей Сухарев, пострадавший от нападения собак. Фото: личный архив Андрея Сухарева

- Такое впечатление, как будто бился с огромным медведем. Так грустно шутит 34-летний иркутский тренер по кроссфиту Андрей Сухарев после очередной своей тренировки на уличной спортплощадке в микрорайоне Молодежный. Спортсмен пошел качать мышцы на турнике, а в итоге вступил в неравный бой со сворой разъяренных собак.

- На площадке я занимаюсь каждый день и вокруг меня постоянно крутится маленький дворовый щеночек, - рассказывает корреспонденту "КП"-"Иркутск" Андрей Сухарев. - Вот и в этот раз он был рядом. Я уже закончил подтягиваться, как к площадке набежала стая примерно из четырех огромных псов. Громко лая и рыча, они окружили щенка и начали его грызть. Тот завизжал и стал отбиваться.

Андрей остаться в стороне не смог. Мужчина бросился песику на помощь.

- Я подбежал рявкнул на них, они немого отступили, - продолжает тренер. - Схватил щенка на руки как родного, а затем допустил главную ошибку - развернулся к собакам спиной. Моя левая нога осталась чуть ближе к ним и один из псов прыгнул на сзади и прокусил мне верхнюю часть бедра.

После этого, стая убежала в другую сторону, а раненный Андрей с разорванными спортивными брюками, отнес щенка подальше от площадки и отпустил. А сам пошел домой, даже не подозревая, какая у него рана.

- Пришел, снимаю брюки, а из бедра ведрами льется кровь, - говорит Андрей. - Остановить ее я никак не мог. В крови у меня оказалась вся квартира, пока я искал бинты. Испачкал все полотенца в доме, чтобы хоть как то остановить кровотечение. Пришлось вызывать скорую.

Андрей Сухарев потерял много крови, но врачи приехали быстро и сумели остановить кровотечение. Фото: предоставлено Андреем Сухаревым.

Медики приехали быстро и ужаснулись от раны спортсмена. Удивились, как он еще не потерял сознание от такой потери крови. Тут и врачам пришлось немного подкачаться. Ведь выносить 100-килограммового кроссфитера им пришлось на носилках самим. С 7 этажа. Но они справились и уже через несколько минут, тренер был в больнице. Там поставили неутешительный диагноз.

- Оказалось, пес прокусил мне сосуд венозной крови, - говорит Андрей. - Кроме этого, задет тромб. Спасибо врачам. Они быстро остановили кровь и наложили швы на рану. Благодаря их оперативной работе со мной сейчас все хорошо.

Помимо занятий в зале, Андрей каждый день тренируется на свежем воздухе. Фото: личный архив Андрея Сухарева.

Раненного тренера уже отпустили домой. Как минимум ближайшую неделю, вместо любимого тренажерного зала, ему предстоит посещать больницу для перевязок. Так что подготовку к ближайшим соревнованиям на несколько дней придется отложить.

Напомним, самый чудовищный случай нападения собак на людей за последнее время произошел в Забайкалье. 22 января в поселке Домна свора разъяренных псов насмерть разорвала 7-летнюю девочку.

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