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19 февраля 2022 9:36

Как будто отбился от медведя. Бродячие собаки едва не загрызли иркутского тренера, когда он спасал от них щенка

Свора бродячих собак набросилась на иркутского тренера, когда он спасал от них щенка
Андрей СИНЬКОВ
Андрей СИНЬКОВ
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Иркутский тренер Андрей Сухарев, пострадавший от нападения собак. Фото: личный архив Андрея Сухарева

Иркутский тренер Андрей Сухарев, пострадавший от нападения собак. Фото: личный архив Андрея Сухарева

- Такое впечатление, как будто бился с огромным медведем. Так грустно шутит 34-летний иркутский тренер по кроссфиту Андрей Сухарев после очередной своей тренировки на уличной спортплощадке в микрорайоне Молодежный. Спортсмен пошел качать мышцы на турнике, а в итоге вступил в неравный бой со сворой разъяренных собак.

- На площадке я занимаюсь каждый день и вокруг меня постоянно крутится маленький дворовый щеночек, - рассказывает корреспонденту "КП"-"Иркутск" Андрей Сухарев. - Вот и в этот раз он был рядом. Я уже закончил подтягиваться, как к площадке набежала стая примерно из четырех огромных псов. Громко лая и рыча, они окружили щенка и начали его грызть. Тот завизжал и стал отбиваться.

Андрей остаться в стороне не смог. Мужчина бросился песику на помощь.

- Я подбежал рявкнул на них, они немого отступили, - продолжает тренер. - Схватил щенка на руки как родного, а затем допустил главную ошибку - развернулся к собакам спиной. Моя левая нога осталась чуть ближе к ним и один из псов прыгнул на сзади и прокусил мне верхнюю часть бедра.

После этого, стая убежала в другую сторону, а раненный Андрей с разорванными спортивными брюками, отнес щенка подальше от площадки и отпустил. А сам пошел домой, даже не подозревая, какая у него рана.

- Пришел, снимаю брюки, а из бедра ведрами льется кровь, - говорит Андрей. - Остановить ее я никак не мог. В крови у меня оказалась вся квартира, пока я искал бинты. Испачкал все полотенца в доме, чтобы хоть как то остановить кровотечение. Пришлось вызывать скорую.

Андрей Сухарев потерял много крови, но врачи приехали быстро и сумели остановить кровотечение. Фото: предоставлено Андреем Сухаревым.

Андрей Сухарев потерял много крови, но врачи приехали быстро и сумели остановить кровотечение. Фото: предоставлено Андреем Сухаревым.

Медики приехали быстро и ужаснулись от раны спортсмена. Удивились, как он еще не потерял сознание от такой потери крови. Тут и врачам пришлось немного подкачаться. Ведь выносить 100-килограммового кроссфитера им пришлось на носилках самим. С 7 этажа. Но они справились и уже через несколько минут, тренер был в больнице. Там поставили неутешительный диагноз.

- Оказалось, пес прокусил мне сосуд венозной крови, - говорит Андрей. - Кроме этого, задет тромб. Спасибо врачам. Они быстро остановили кровь и наложили швы на рану. Благодаря их оперативной работе со мной сейчас все хорошо.

Помимо занятий в зале, Андрей каждый день тренируется на свежем воздухе. Фото: личный архив Андрея Сухарева.

Помимо занятий в зале, Андрей каждый день тренируется на свежем воздухе. Фото: личный архив Андрея Сухарева.

Раненного тренера уже отпустили домой. Как минимум ближайшую неделю, вместо любимого тренажерного зала, ему предстоит посещать больницу для перевязок. Так что подготовку к ближайшим соревнованиям на несколько дней придется отложить.

Напомним, самый чудовищный случай нападения собак на людей за последнее время произошел в Забайкалье. 22 января в поселке Домна свора разъяренных псов насмерть разорвала 7-летнюю девочку.

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