Как в Иркутске собираются решать проблему с беспризорными псами, которых становится все больше

Собак после отлова в Иркутске могут оставлять в приюте пожизненно Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

- Дочка уже видит одним глазом, сама передвигается по дому, помогает по хозяйству. Боли ее больше не мучают…

Спустя год после жуткой трагедии 21-летняя Таня Лоскутникова, которую растерзала свора собак в пригороде Улан-Удэ, постепенно возвращается к жизни. Конечно, говорить об учебе или работе еще рано, даже просто выйти на улицу - задача довольно трудная… как бы снова не встретить разъяренную свору.

ГОД ПО БОЛЬНИЦАМ И ОПЕРАЦИЯМ

То, что пережила девушка тогда, 23 декабря 2020 года, из памяти не вычеркнуть. По пути в поликлинику к стоматологу на нее набросилась стая, псов 8 - 10. Повалили на землю, неистово рвали тело, лицо. Хрупкая Таня отбиться не могла. Чудо, что выжила: соседи выскочили отогнали свору, вызвали скорую. А дальше искусственная кома, реанимация, больницы Москвы, операции, перевязки и жуткие боли.

«Раны у Тани страшные. Лица практически нет», - рассказывали тогда «КП» родные девушки.

Она училась сидеть и ходить. Глаза ей в буквальном смысле формировали заново: на одном сейчас зрение -3, второй еще предстоит восстанавливать. Как и нос. Новый год Таня встречала дома, но скоро снова полетит в столицу на очередные операции.

Напомним, тех остервенелых псов, едва не убивших сибирячку, вскоре отловили.

- С тех пор бродячих псов у нас на улицах нет. Хочется, чтобы так было всегда, а не только после таких чудовищные случаев, - вздыхает мама девушки Лариса.

НА УЛИЦЫ НЕ ВОЗВРАЩАТЬ

Когда 22 января в селе Домна в соседнем Забайкалье разъяренные псы насмерть загрызли 7-летнюю девчушку, а позже такой же страшной смертью погиб 58-летний мужчина в Астрахани, вздрогнула вся страна. Бурятия среагировала в числе первых: глава республики Алексей Цыденов подписал указ, запретив возвращать псов на волю после отлова. Но не всех, конечно (ведь где такую ораву содержать и на что?), а только больших, выше 25 сантиметров в холке или потенциально опасных. Таких пород 12, они внесены в федеральный список - это, например, бразильский бульдог, северокавказская собака или волкособ, а также их помеси. Но как мера будет воплощаться в реальности?

- На содержание этих собак в частных приютах выделят дополнительные деньги, - комментирует начальник республиканского управления ветеринарии Эрдем Сангадиев. – Так, в прошлом году им уже направляли больше пяти миллионов рублей на расширение ограждений, и помощь продолжится. Хватит ли питомников? И что будем делать, когда места закончатся? На данный момент в приютах имеется 1600 мест, будем подыскивать дополнительные. Деньги на это также предусмотрим.

В Иркутске, к слову, планируют пойти по такому же пути.

- Обсуждаем, как создать механизм и условия, которые позволят не возвращать собак на улицу. Это создание или использование мощностей, чтобы содержать собаку до того момента, когда ее заберут в семью, либо пока она не прекратит свой земной путь, - сказал мэр города Руслан Болотов.

Служба ветеринарии Приангарья даже разработает специальную методику, по которой будут определять, нет ли у отловленных псов так называемой немотивированной агрессии. Если таковую обнаружат, то животное навсегда останется в приюте. Логично, что мест в питомниках тогда понадобится больше.

- С правительством Иркутской области прорабатываем вопрос по строительству государственных приютов для собак, - добавил глава города.

На улицах все больше бездомных собак. Фото: Мария ЛЕНЦ

359 СОБАК ОТЛОВЯТ В ИРКУТСКЕ

Тем временем стаи растут. Псы остервенело кидаются и на людей, и на машины.

«Ново-Ленино, район школы. Собаки окружили школьницу, но потом убежали».

«Спасибо женщинам, которые помогли отогнать бродячих собак от моей дочери в районе Байкальской».

«Ул. Баумана, насчитал 11 бездомных собак. Интересно, когда кого-нибудь покусают?»

Только за неделю таких сообщений в соцсетях появилось с десяток. Выход один - звонить в администрацию, оставлять заявку на отлов. Но ведь всех псов с улиц не заберут! Как пояснили в администрации города, их становится больше по многим причинам: это и возвращение на улицы, и безответственность хозяев, и нехватка финансирования. В этом году Иркутск получил из областного бюджета 5,5 млн рублей на работу с бездомными животными. Этого, по подсчетам специалистов, хватит на отлов, вакцинацию, стерилизацию и 20-дневное содержание 359 собак.

Сравним, как в других городах области. Взять хотя бы Черемхово - на год для отлова собак выделено 5,6 млн, то есть даже больше, чем в столице Приангарья. То же самое в Усолье-Сибирском, получившем 6,1 млн рублей, хотя оба эти города в разы меньше Иркутска. Так по какому принципу решается, кому сколько выдать денег?

- Каждый год в территориях проводится мониторинг численности безнадзорных животных. На основе данных, полученных на 1 июля, высчитывают сумму, необходимую для отлова в следующем году, и закрепляют в областном законе о бюджете, - пояснили «Комсомолке» в пресс-службе правительства Приангарья. - Если нескольким городам выделили схожие суммы, то значит, для расчетов подавались сходные данные о количестве собак.

Так, по данным на 1 июля 2020 года, по Иркутску бегало 1836 безнадзорных псов, а в 2021-м - 939. Каковы цифры сейчас, не уточняется, говорится только про рост. Как бы то ни было, за первый месяц года в областном центре уже поймали 47 животных по контракту с К-9, а с 24 января заключили другой.

- На аукцион заявку подал единственный участник - ООО «Пять звезд». В соответствии с законодательством, он был признан победителем и приступил к работе. С 24 по 26 января в городе отловили 30 безнадзорных собак, - отметили в комитете городского обустройства администрации Иркутска.

И добавили, что при необходимости заключат еще контракт, а если из областной казны поступят дополнительные деньги, то их тоже направят на борьбу с бродячими псами.

- Отметим, что в 2020 году финансирование для Иркутска составляло 7,9 млн рублей, в 2021-м - 10,8 млн рублей, притом что в 2022 году стоимость услуг со стороны подрядных организаций значительно выросла, - прокомментировали в комитете городского обустройства администрации областного центра.

Именно так, притом что деньги выделяются исходя из числа бездомных собак, единая норма на отлов каждого животного не установлена. Исполнитель сам озвучивает, за какую сумму сможет выполнить работу по контракту. Например, питомник К-9, который много лет занимался отловом, в аукционе участвовать не стал, посчитав, что денег не хватит и из-за нехватки земли для размещения собак.

ПСОВ НАЧАЛИ ТРАВИТЬ

Общественность кипит. Некоторые, как, например, забайкальский депутат Александр Михайлов, заявляют, что бродячих собак нужно отстреливать, а зоозащитники винят тех, кто выбрасывает питомцев, и просят более гуманных решений. Например, чипировать и стерилизовать всех псов, в том числе и домашних (кроме тех, что разводят на продажу), и штрафовать хозяев, если их животное потерялось или его выпустили гулять одного.

Получается, с одной стороны, надо принимать все меры, чтобы обезопасить людей, а с другой - не допускать жестокости и по отношению к животным. После жутких новостей из Забайкалья в Иркутске резко увеличилось число отравлений бродячих собак.

- Прохожие, видя на улице собаку в конвульсиях, звонят нам. Травят на улицах Рабочего Штаба, Марата, Шевцова, Дальневосточная, в микрорайоне Зеленом и не только, - рассказал директор питомника К-9 Вячеслав Славин. - Почти всех мы успели довезти до нашего ветблока и откачать.

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Подать заявку на отлов можно в городскую администрацию по телефону 8 (3952)520-135.