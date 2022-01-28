Мэр Иркутска: отловленных животных нельзя возвращать в город Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэр Иркутска Руслан Болотов заявил, что отловленных животных нельзя возвращать на улицы города. По его словам, сегодня решается вопрос о создании механизма, который позволит не привозить собак из приютов обратно в прежние места обитания. Об этом глава областного центра заявил во время прямого эфира в Instagram.

- Обсуждаем, как создать механизм и условия, которые позволят собаку на улицу не возвращать. Это создание или использование мощностей, чтобы собаку содержать до того момента, когда её заберут в семью, либо пока она не прекратит свой земной путь, - рассказал мэр Иркутска.

Напомним, сегодня помимо отлова обязательным требованием является содержание собаки в приюте в течение 20 дней, а затем возвращение животного в место, где оно было поймано.

С начала января во всех районах Иркутска уже отловили более 70 безнадзорных собак. Ежедневно в администрацию поступают заявки от горожан. Всего в течение года планируется отловить больше 350 дворняг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Более 350 бродячих собак планируют отловить в Иркутске в 2022 году. В январе отловили более 70 псов. (подробности)

"Она была добрая, веселая": 7-летнюю девочку из Забайкалья, которую загрызла стая бродячих псов, похоронят в Крыму. В Забайкалье простились с первоклассницей, которую загрызла свора бродячих псов. (подробности)