Более 350 бродячих собак планируют отловить в Иркутске в 2022 году Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В этом году в Иркутске планируют отловить 359 бродячих собак. Стоимост услуг за одну особь составляет 15 380 рублей. В эту сумму входит отлов, вакцинация, стерилизация и 20-дневное содержание.

- С начала января во всех районах Иркутска уже отловили более 70 безнадзорных собак, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - Большинство из пойманных собак, как раз и есть агрессивные животные, которые способны напасть на человека. Но, конечно, отловлены не все. Заявки от иркутян, которые льются ежедневно, все они обрабатываются.

Также власти настроены на то, чтобы не допустить массовые отравления бродячих собак. Каждый случай гибели животных будет тщательно проверяться.

Напомним, 22 января свора разъяренных псов до смерти растерзала 7-летнюю девочку в забайкальском поселке Домна. (Подробности)