"Она была добрая, веселая": 7-летнюю девочку из Забайкалья, которую загрызла стая бродячих псов, похоронят в Крыму

В Забайкалье простились с первоклассницей, которую загрызла свора бродячих псов. Фото: ТРК "Забайкалье".

«Любим. Скорбим». Вторник, 25 января, стал для жителей забайкальского села Домна днем траура. В местном Доме культуры собрались сотни местных жителей, пришли с венками офицеры - военные, сослуживцы отца погибшей 7-летней девочки. Ее короткая жизнь оборвалась немыслимо, страшно - школьницу по дороге из "музыкалки" домой разорвала свора бродячих собак. До дома малышка не добежала какой-то километр. Буквально через полчаса после трагедии ее мама, учительница, не дождавшись ребенка, телефон которой молчал, позвонила в полицию и сама бросилась на поиски.... Сегодня жители Домны навсегда простились с улыбчивой крохой.

К месту гибели ребенка до сих пор несут игрушки. Фото: ТРК "Забайкалье".

-Очень много пришло людей, - рассказывает "КП"-Иркутск жительница Домны Анастасия. - Хотя день рабочий и, конечно, не всем удалось попрощаться, кто хотел.Многие ведь в Чите работают ( село Домна - ближайший пригород столицы Забайкалья, до окраин города здесь около 10-15 километров - ред.) Ее мама учила в школе детей английскому языку, так что многие знали и ее саму, и дочку. Когда она была еще в детском саду, иногда брала ребенка на занятия. Бывает же, что не с кем оставить! И по крохе сразу чувствовалось, что растет в семье офицера - воспитанная, вежливая, умела себя вести. Но и со школьниками на переменках разговаривала - смешливая, понятливая, общительная. Педагоги из музыкальной школы, ее туда в подготовительный класс отдали, говорили, что девочка - будущая звезда. Очень талантливая. Была...

После трагедии все пришли на сход. Фото: ТРК "Забайкалье".

- Я сейчас иду… иду смотреть тот пустырь, где погибла девочка, - накануне мы пообщались с директором домнинской школы искусств Еленой Толстобровой. – Она ведь у нас только в подготовительном классе была, буквально начала заниматься. Дети в шоке, я их отпустила на дистанционку. Пусть в себя придут. Вот он, этот пустырь, я уже подхожу. Никаких собак уже, конечно, нет.

Здесь погибла семилетняя девочка. Фото: СУ СКР по Забайкальскому краю.

Детей на прощание с девочкой не взяли. Была там только одна малышка - видимо, ближайшая подружка. Родители справедливо решили поберечь семилетних одноклассников погибшей. Они и так натерпелись. Плачут.

Эту варежку погибшей первоклассницы нашли на месте ее гибели. Фото: СУ СК по Забайкальскому краю.

Сразу после прощания в селе, маленький гробик с телом погибшей девочки погрузили в машину и отвезли в аэропорт. Местным сказали, что дочку военного похоронят в Крыму, как здесь говорят, на его родине. Сами родители, лишившиеся единственного ребенка, тоже собирают вещи. Жить здесь они не смогут в любом случае и командование переводит офицера на другое место службы.

После гибели малышки бродячих собак в селе отловили и увезли. Школьникам в срочном порядке выделили автобус. Семье выделили материальную помощь.Власти в очередной раз просят изменить федеральный закон о защите животных ( как в свое время просили после трагедии в Бурятии, после ЧП в Иркутске) - в той его части, что обязывает возвращать стерилизованных животных на место ( а, значит, в прежние стаи). Злобных голодных свор на улицах городов и пригородных поселков от этого шага становится только больше, а жизнь в них - опаснее.

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